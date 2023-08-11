Марочко раскрыл потери ВСУ на Красно-Лиманском направлении

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ВСУ безуспешно пытаются прорвать российскую оборону на Красно-Лиманском направлении, неся большие потери. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
«ВФУ продолжают безуспешные попытки прорвать нашу линию обороны. На данный момент действия противника направлены на выявление слабых мест в нашей обороне. Не добившись желаемого результата на одном участке, они перенаправляют основные усилия на другой», - написал Марочко в своем Telegram-канале.
Таким образом, по его словам, ВСУ предпринимали наступательные попытки с севера-запада и юго-запада Сватово. Марочко добавил, что за последние дни в ходе своего контрнаступления в районах Макеевки и Терны безвозвратные потери ВСУ составили порядка 100 человек.
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