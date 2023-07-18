Марочко рассказал о «мясном штурме» ВСУ на Красно-Лиманском направлении

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Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что ВСУ были отправлены на «мясной штурм» в районе Красного Лимана практически без артиллерии и бронетехники.
По словам Марочко, возле Червонопоповки в ЛНР рота ВСУ попыталась атаковать российскую оборону. Однако их действия заранее были обречены на провал, так как украинские военные не имели огневой поддержки со стороны артиллерии, также они действовали практически без бронетехники, прикрываясь лишь рельефом местности.
Он также рассказал, что ВСУ вынуждены отступать на Купянском направлении из-за больших потерь в живой силе и вооружении.
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«Данную наступательную операцию вполне можно отнести к так называемому «мясному» штурму, поскольку очевиден факт отдачи украинским командованием заведомо не осуществимых боевых распоряжений», - заключил Марочко.
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Элина Позднякова