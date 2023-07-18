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Марочко рассказал о «мясном штурме» ВСУ на Красно-Лиманском направлении

18 июля 2023, 09:16

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что ВСУ были отправлены на «мясной штурм» в районе Красного Лимана практически без артиллерии и бронетехники.
По словам Марочко, возле Червонопоповки в ЛНР рота ВСУ попыталась атаковать российскую оборону. Однако их действия заранее были обречены на провал, так как украинские военные не имели огневой поддержки со стороны артиллерии, также они действовали практически без бронетехники, прикрываясь лишь рельефом местности.

«Данную наступательную операцию вполне можно отнести к так называемому «мясному» штурму, поскольку очевиден факт отдачи украинским командованием заведомо не осуществимых боевых распоряжений», - заключил Марочко.


Он также рассказал, что ВСУ вынуждены отступать на Купянском направлении из-за больших потерь в живой силе и вооружении.

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#ВСУ
#контрнаступление
#ВС РФ
#спецоперация
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В Минобороны заявили о предотвращении атаки 28 БПЛА на Крым
18 июля 2023, 07:46

Фото: iStock/Oselote

Минувшей ночью российские силы успешно пресекли попытку атаки 28 украинских беспилотных летательных аппаратов на Крым. Об этом сообщили в Минобороны России.
Согласно сообщению, в ночь на 18 июля киевский режим предпринял попытку осуществить террористическую атаку на Крым, используя 28 беспилотников.

«Семнадцать украинских БПЛА уничтожены средствами ПВО. Еще одиннадцать БПЛА подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув цели, потерпели крушение», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

При этом уточняется, что при попытке атаки беспилотниками никто не пострадал, разрушений на земле также нет.

Напомним, ранее об отражении атаки БПЛА на Крым сообщал губернатор полуострова Сергей Аксенов.

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#Кым
#атака
#Украина
#беспилотники
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Марочко: ВСУ отступают на Купянском направлении из-за больших потерь
18 июля 2023, 07:37

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

ВСУ вынуждены отступать на Купянском направлении из-за больших потерь в живой силе и вооружении. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Из-за критических потерь ВСУ и успешных действий ВС РФ северо-восточнее населенного пункта Купянск, украинское командование на местах вынуждено оттягивать свои силы и средства на вторую и третью линию обороны», - цитирует РИА Новости Марочко.

При этом он добавил, что многие позиции ВСУ остаются без высшего командования. Кроме того, среди ВСУ начинаются служебные разбирательства из-за отступления, а обескровленные части украинских военных вновь отправляются на рубежи, которые уже успевают занять российские военные.

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#потери
#спецоперация
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Аксенов: 28 украинских БПЛА ночью попытались атаковать Крым
18 июля 2023, 07:19

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Минувшей ночью ВСУ попытались атаковать Крым с помощью 28 беспилотных летательных аппарата, атака успешно отбита российскими силами, девять вражеских БПЛА были сбиты, 19 – посажены с помощью РЭБ. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Ночью на востоке Крыма силами ПВО сбиты 9 БПЛА, еще 19 – подавлены средствами РЭБ. Пострадавших нет. Благодарю наших военнослужащих за службу! Отработали четко и слаженно», - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Он призвал местных жителей сохранять спокойствие и получать информацию только из проверенных источников.

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#атака
#беспилотники
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Экипажи Су-25СМ атаковали огневые средства ВСУ на Краснолиманском направлении
18 июля 2023, 07:14

Фото: РИА Новости/Валентин Капустин

Экипажи Су-25СМ Центрального военного округа ударили по скоплению техники ВСУ на Краснолиманском направлении и успешно вернулись на аэродром базирования. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Экипажи Су-25СМ ЦВО нанесли ракетный удар по огневым средствам противника в зоне спецоперации и успешно вернулись на аэродром базирования», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

При этом уточняется, что пилоты подлетали к линии соприкосновения на скорости около 800 км/ч, это делается для того, чтоб их было сложнее обнаружить. При этом местность они огибали на расстоянии не более 25 метров от земли.

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ВКС России атаковали пункт дислокации ВСУ в ДНР
18 июля 2023, 07:02

Фото: сайт Минобороны РФ

Российская авиация совершила удар по пунктам временной дислокации ВСУ управляемыми боеприпасами УПАБ-500 в районах Серебрянки и Северска в ДНР. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки войск «Юг» Вадима Астафьева.
В публикации говорится, что ВКС РФ атаковали пункты дислокации 112-й бригады теробороны ВСУ близ Северска и Серебрянки. Также вертолеты ударили по скоплениям живой силы противника в районах Клещеевки и Курдюмовки.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#МО РФ
#авиация
#СВО
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В Великобритании изучат подбитые российские танки из зоны СВО
18 июля 2023, 06:38

Фото: сайт Минобороны РФ

Глава штаба обороны ВС Великобритании Тони Радакина заявил, что несколько российских танков, сбитых в зоне СВО, доставлены в Британию. Об этом пишет The Daily Telegraph.
По словам военного, танки ВС РФ будут переданы научно-технической лаборатории на территории технопарка Портон-Даун. Военный напомнил, что Великобритания входит в клуб государств, делящихся друг с другом информацией о российской военной технике или технике других стран, якобы представляющих угрозу.

«Работающие на нас ученые анализируют каждую мелкую особенность. Это помогает нам понять, как работает чужая техника и как с ней можно бороться», — цитирует издание слова Радакина.

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#танки
#Россия
#Великобритания
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Российские бойцы отбили попытки ВСУ вернуть позиции у Серебрянского лесничества
18 июля 2023, 05:38

Фото: сайт Минобороны РФ

ВС России пресекли попытки украинской армии занять позиции в районе Серебрянского лесничества, отбитые ранее российскими военными. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы группировки войск «Центр» Александра Савчука.
«Подразделения 42-й механизированной бригады ВСУ при поддержке техники предприняли пять попыток вернуть утраченные позиции. В результате огневого поражения артиллерией и армейской авиацией противник отступил, понеся потери в живой силе и техник», — цитирует ТАСС слова начальника пресс-службы группировки войск «Центр» Александра Савчука.

Он добавил, что на Сватовском направлении артиллерийским огнем были сорваны две атаки штурмовых групп 66-й механизированной бригады ВСУ.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#ВС РФ
#спецоперация
#Сватовское направление
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Российские артиллеристы уничтожили танк ВСУ под Кременной
18 июля 2023, 04:49

Фото: сайт Минобороны РФ

Артиллерийский расчёт САУ 2С19 "Мста-С" 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа ликвидировал танк ВС Украины при попытке ремонта гусеницы точным попаданием на Сватовско-кременском направлении в ЛНР.
«Сейчас была огневая задача, был танк, у него сбили гуслю (слетела гусеница), приехала к нему ремонтная команда, вот только что по нему отработали. Первый снаряд пристрелочный не долетел, второй снаряд пристрелочный перелетел, а третьим снарядом цель была поражена», — цитирует агентство слова командира батареи с позывным «Шаман».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#танк
#ВСУ
#спецоперация
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В Харькове прогремели взрывы
18 июля 2023, 04:36

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В Харькове слышны взрывы. Об этом пишет Телеграм-канал ТСН.
«В ночь на вторник, 18 июля, взрывы раздались в Харькове», — пишет украинское издание.

Предварительно, в городе сработала система ПВО.

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#Харьков
#взрывы
#Украина
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