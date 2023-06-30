Марочко рассказал о ситуации на Купянском направлении

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Андрей Марочко заявил, что на Купянском направлении продолжаются бои, но украинские военные не наступают
В районе подконтрольного киевскому режиму населенного пункта Купянск в Харьковской области ВСУ не предпринимают попытки наступления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко.
По его словам, там в настоящий момент идут позиционные бои.
Он подчеркнул, что украинские военные сейчас укрепляют свои оборонительные позиции. Марочко также рассказал, что наблюдается активная контрбатарейная борьба.
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По его словам, там в настоящий момент идут позиционные бои.
«В районе населенного пункта Купянск серьезных попыток наступления со стороны противника не отмечено, идут позиционные бои», - уточнил Марочко.
Он подчеркнул, что украинские военные сейчас укрепляют свои оборонительные позиции. Марочко также рассказал, что наблюдается активная контрбатарейная борьба.
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Татьяна Лаврова