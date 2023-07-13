Марочко: Силы РФ взяли под огневой контроль часть трассы на Купянском направлении

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Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские военные взяли под огневой контроль участок трассы Чугуев-Меловое на купянском направлении.
Военный эксперт отметил, что у Киева, в связи с неблагоприятными погодными условиями, затруднена логистика. Помимо этого, в результате успешных действий российских военнослужащих, удалось установить огневой контроль нал участком трассы, имеющим важное значение для украинских войск.
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Анастасия Крестьянова