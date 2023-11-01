Марочко: Солдаты ВСУ все чаще бегут со своих позиций под Купянском

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Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) все чаще самовольно оставляют свои позиции на Купянском направлении. Об этом со ссылкой на свои источники сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
В министерстве обороны РФ ранее отмечали, что на некоторых направлениях спецоперации украинские военные демонстрируют крайне низкий уровень морально-психологического состояния. Так, бойцы двух бригад под Купянском отказались выполнять приказы командования, что привело к срыву нескольких атак и ухудшению общего положения войск ВСУ. В части прибыли представители украинских спецслужб и провели жесткую разъяснительную работу с «отказниками».
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Александр Бойцов