Марочко сообщил о больших потерях ВСУ под Артемовском и Соледаром

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Регулярные и большие потери связаны с тем, что личному составу ставятся задачи, выполнение которых не возможно в некоторых условиях. Он заявил, что офицеры ВСУ намеренно занижают значение заграждений ВС РФ. Марочко отметил, что большие потери боевой техники и живой силы связаны с пренебрежением сведениями и необъективным владением ситуацией.
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