Марочко сообщил о переброске Украиной средств РЭБ в Харьков

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Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ перебрасывают западные средства обнаружения целей, радиоэлектронной разведки и комплексов радиоэлектронной борьбы в Харьков. Об этом он сообщил в беседе с изданием РИА Новости.
Прежде, Марочко рассказал о захвате большого количества натовского оружия российскими бойцами. Он заявил, что на местах базирования ВСУ, были обнаружены техника и оружия западного производства. Военный эксперт отметил, что после изучения экспертами, трофейное вооружение отправится на склады, где будет определена его дальнейшая судьба.
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