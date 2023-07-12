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Марочко сообщил о спецгруппах иностранных наемников под Купянском

12 июля 2023, 08:18

Фото: iStock/zabelin

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что иностранные наемники прибыли в подразделения ВСУ, дислоцированные на купянском участке фронта.

По его словам, иностранные бойцы усилят диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

Военный эксперт отметил, что прибыли наемники совместно с техникой и вооружением. По экипировке солдат стало понятно, что прибыли специалисты в области разведывательной деятельности. Марочко сообщил, что солдаты будут переброшены для усиления на купянское направление. Украина стягивает в этот район резервы и дополнительную технику, добавил эксперт.

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#наемники
#ВСУ
#Украина
#Купянск
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Рогов: Немецкие танки Leopard не оправдали ожиданий ВСУ
12 июля 2023, 08:30

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что неуязвимость немецких танков Leopard оказалась лишь нелепым мифом.
Он пояснил, что распространение информациии о неуязвимости танков была пиаром и мифом, который нужно резвеять. Об этом он сообщил в беседе с изданием РИА Новости.

Политик заявил, что на поле боя немецкие танки не показали эффективности, о которой говорил Запад. Техника никак не зарекомендовала себя в бою и оказалась лишь мифом, подчеркнул он.

«Неуязвимость немецких танков Leopard на практике оказалась нелепым мифом», - заключил Рогов. 
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#танки
#ВСУ
#Украина
#Рогов
#Leopard
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Военкоры «РВ» показали кладбище американской техники ВСУ на Запорожье
12 июля 2023, 06:58

Фото: iStock/huettenhoelscher

Российские военные корреспонденты продемонстрировали в соцсетях кладбище американской военной техники на Запорожском направлении. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»




«Кладбище техники США у Орехова. Бойцы 71-го полка и уничтоженные БМП Bradley на Запорожском фронте. Часть бронемашин уничтожена, а часть из них просто брошена», — отметили военкоры. 

Ранее российское подразделение разведки засняло на камеру уничтоженную украинскую бронетехнику производства стран НАТО. То, что осталось от БМП Bradley, показал офицер группировки ВС РФ «Юг» с позывным «Хохол». Машина была подбита российскими бронебойщиками, которая при этом взорвалась на минных заграждениях на авдеевском направлении.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#военкоры
#Запорожская область
#военная техника
#СВО
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Рогов рассказал о взрывах в Киевской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях
12 июля 2023, 02:37

Фото: iStock/Zeferli

Сразу в нескольких областях Украины звучат взрывы, сообщил в своем Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, несколько российских беспилотников «Герань-2» наносят удары по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киевской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях.

«Работает ПВО ВСУ, что представляет собой наибольшую опасность для местных жителей. ВС РФ, предположительно, нанесла удары по военным объектам ВСУ», — отметил Рогов.

Как свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения, сейчас воздушная тревога объявлена в шести регионах Украины. В красной зоне ранее находились Сумская и Полтавская области, сейчас к ним добавились Киевская, Черниговская, Черкасская и Кировоградская области.

С 10 октября Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России, как указывал Владимир Путин. В связи с этим, воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, а периодически и по всей стране.

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#Владимир Рогов
#взрывы
#Сумская область
#Киевская область
#Украина
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Экс-разведчик США Риттер: Отказ НАТО принимать Украину деморализует ВСУ
12 июля 2023, 00:11

Фото: iStock/JARAMA

ВСУ могут потерять моральный дух после отказа НАТО принять Украину в альянс. Такое мнение выразил отставной американский разведчик Скотт Риттер
«Сейчас альянс фактически говорит Украине: просто продолжайте умирать, ребята», — сказал Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

Он также считает, что украинские военные могут потерять моральный дух из-за того, что НАТО не приняла Украину в альянс. Он объяснил, что основной целью контрнаступления ВСУ было показать, что Киев достоин поддержки стран-участниц альянса, однако ожидания не оправдались.

По словам Риттера, Украина самостоятельно выбрала путь, который привел ее к большим потерям в живой силе и технике. Он заключил, что сейчас ВСУ практически полностью разгромлены, а западная техника в большинстве своем уничтожена российскими силами.

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#ВСУ
#контрнаступление
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Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: Украина находится на грани капитуляции
11 июля 2023, 23:27

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Провал наступления ВСУ привел к тому, что Украина находится на грани капитуляции. Такое мнение выразил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн.
«Со стратегической точки зрения реальность складывается так, что Украина находится на грани капитуляции. Через пару недель это станет очевидным для всех», — заявил Макговерн в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.

Он считает, что украинским властям пора задуматься о проведении мирных переговоров с Россией во избежание более серьезных последствий. Макговерн объяснил, что при желании ВС РФ с легкостью пресекут Днепр и пойдут на Одессу, выдвинув руководству Украины более жесткие требования.

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#контрнаступление
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ВСУ обстреляли Токмак Запорожской области кассетными боеприпасами
11 июля 2023, 21:45

Фото: iStock/NATALIA MARNA

Украинская сторона применила кассетные боеприпасы при обстреле города Токмак в Запорожской области. Об это говорится в сообщении оперативных служб региона.

«В 17.15 боевики нацистского киевского режима обстреляли город Токмак. По предварительной информации, враг использовал кассетные боеприпасы», - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что удары пришлись по району птицефабрики, также прилеты зафиксированы на окраине Токмака при выезде в сторону Васильевки.

Ранее об обстреле Токмака сообщал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, несколько ракет были сбиты российской системой ПВО.

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#ВСУ
#кассетные боеприпасы
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Newsweek: Зеленский может потерять Харьков и Одессу без помощи НАТО
11 июля 2023, 21:36

Фото: iStock/sandsun

Россия может лишить Украину Одессы и Харькова из-за провального контрнаступления ВСУ, если в дело не вмешается НАТО. Так считают обозреватели Newsweek Дэвид Ранделл и Майкл Гфеллер.
«Так как насчет ввода войск НАТО на Украину? Эскалация — это, возможно, единственный способ для Зеленского удержать Харьков и Одессу», — считают обозреватели.

Они также отметили, что украинское контрнаступление оказалось провальным, и сейчас уже ни один аналитик не верит в его успешный исход. Однако введение войск НАТО на территорию бывшей советской республики могут привести к третьей мировой войне, говорится в статье.

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#спецоперация
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WSJ: ВСУ не могут пробить российскую оборону при контрнаступлении
11 июля 2023, 20:30

Фото: iStock/JARAMA

Бригадный генерал ВС США в отставке Марк Киммитт заявил, что ВСУ не в силах преодолеть российскую линию обороны в ходе своего контрнаступления, передает газета Wall Street Journal.
«Это 20 километров ада», — так оценил Киммитт укрепленные российские рубежи.

Он объяснил, что ВС РФ построили многоуровневую линию обороны, которую не может преодолеть даже техника НАТО.

Киммитт уточнил, что ВСУ попали в ловушку. Они так и не смогли добиться каких-либо успехов с начала контрнаступления, при этом, по его словам, на передовой продолжают идти кровопролитные бои.

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#ВСУ
#контрнаступление
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Минобороны ФРГ: Германия не станет поставлять крылатые ракеты Украине
11 июля 2023, 20:03

Фото: istockphoto.com/andriano_cz

Министерство обороны ФРГ заявило, что Германия не намерена поставлять крылатые ракеты Украине. Об этом сообщают «Известия».
При этом, Франция планирует поставить Украине в общей сложности 50 ракет SCALP, которые адаптируют под самолёты советского образца. Ракеты будут использоваться боевыми самолётами незападного производства. Уточняется, что поставки осуществляются из военных запасов страны. До этого сообщалось, что Париж начал поставки дальнобойных ракет SCALP на Украину. Первые ракеты были отправлены в помощь ВСУ сразу же после того, как об этом объявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

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#Германия
#Украина
#вооружения
#спецоперация
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