Марочко сообщил о спецгруппах иностранных наемников под Купянском

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Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что иностранные наемники прибыли в подразделения ВСУ, дислоцированные на купянском участке фронта.
Военный эксперт отметил, что прибыли наемники совместно с техникой и вооружением. По экипировке солдат стало понятно, что прибыли специалисты в области разведывательной деятельности. Марочко сообщил, что солдаты будут переброшены для усиления на купянское направление. Украина стягивает в этот район резервы и дополнительную технику, добавил эксперт.
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Анастасия Крестьянова