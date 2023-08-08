Марочко сообщил о захвате позиций ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Российские военные в ходе активной обороны захватили несколько украинских позиций на Краснолиманском и Купянском направлениях. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Он рассказал, что последние два дня ВСУ предприняли более 20 попыток атаковать российские позиции в районах населённых пунктов Ольшаны, Лиман Первый, Синьковка, Новоселовское, Стельмаховка, Торское, Серебрянка и Белогоровка.
По его словам, украинское командование не считается с потерями среди личного состава ВСУ и отправляет новые силы на штурм российских позиций.
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«Все попытки оказались провальными, более того в ходе активной обороны нашим войскам удалось улучшить свое тактическое положение и захватить ряд опорных пунктов противника», - написал Марочко в своем Telegram-канале.
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Элина Позднякова