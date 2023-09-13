Марочко: Танковые мостоукладчики ВСУ замечены на Купянском направлении

Фото: iStockOlena_Z
На Купянском направлении зафиксировано прибытие инженерных подразделений 14-й бригады ВСУ. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
«Украинское командование подтягивает к линии фронта все больше подразделений ВФУ. В частности, в район населенного пункта Сеньково отмечено прибытие группы инженерного обеспечения 14 – й отдельной механизированной бригады», - написал Марочко в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что среди подвозимой техники оказались танковые мостоукладчики. Эксперт уточнил, что по внешним признакам они Biber на шасси танка Leopard 1. Кроме того, ВСУ подвезли две установки дистанционного разминирования УР-77 и танковые минные тралы иностранного производства.
Читайте также:
Рогов: Украинские пленные рассказали о падении морального духа в рядах ВСУ
Украинский пленный: Командиры ВСУ обманывают солдат и «пускают на мясо»
Полковник назвал три последствия потерь ВСУ в ходе контрнаступления
* Запрещенная в России террористическая организация.
Элина Позднякова