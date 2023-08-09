Марочко: у Красного Лимана замечен спецназ ВСУ «Железные волки»

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В районе Красного Лимана замечено присутствие украинского спецназа «железные волки», который выполняет карательные операции. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«В районе населенного пункта Красный-Лиман отмечается присутствие отдельного батальона специального назначения «Железные волки» входящий в состав 1-й бригады специального назначения ВФУ», - написал Марочко в своем Telegram-канале.
Он объяснил, что данное подразделение выполняет карательные задачи по отношению к мирному населению. Также они занимаются украинскими военными, которые покинули позиции без соответствующего приказа.
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