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В находящийся под контролем ВСУ город Купянск прибыли представители Службы безопасности Украины (СБУ), а также подразделения украинской полиции «КОРД». Основная причина их приезда — массовый отказ солдат 14-й и 32-й бригад вооруженных формирований Киева выполнять приказы командиров.
Марочко также отметил, что теперь представители спецслужб проводят с «отказниками» жесткие «разъяснительные беседы» с применением физической силы и оружия. Не пожелавшие идти в самоубийственные атаки военные ВСУ подвергаются жестокому наказанию, заключил эксперт.
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Александр Бойцов