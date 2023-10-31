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Марочко: Украинские спецслужбы обрабатывают «отказников» в Купянске

31 октября 2023, 09:16
Фото: istockphoto/Olena_Z

Фото: istockphoto/Olena_Z

В находящийся под контролем ВСУ город Купянск прибыли представители Службы безопасности Украины (СБУ), а также подразделения украинской полиции «КОРД». Основная причина их приезда — массовый отказ солдат 14-й и 32-й бригад вооруженных формирований Киева выполнять приказы командиров.

Об этом корреспонденту РИА Новости рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Он сообщил, что из-за отказа военнослужащих ВСУ выполнять приказы командования было сорвано несколько украинских атак, что негативно отразилось на общем положении воинских частей и осложнило ситуацию для противника.

Марочко также отметил, что теперь представители спецслужб проводят с «отказниками» жесткие «разъяснительные беседы» с применением физической силы и оружия. Не пожелавшие идти в самоубийственные атаки военные ВСУ подвергаются жестокому наказанию, заключил эксперт.

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Бойцы «Ахмата» атаковали опорный пункт ВСУ на Кременском участке
31 октября 2023, 06:30

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Группа «Аида» отряда «Охотника» спецназа «Ахмат» с использованием дронов-камикадзе атаковали опорный пункт ВСУ на Кременском участке фронта в ДНР. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира отряда с позывным «Охотник».
«Ребята работают на должном уровне, успешно отработали, «разобрали» опорник, группу БПЛА уничтожили, технику», — цитирует агентство слова собеседника.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Раненый солдат нацбата ВСУ обратился к украинцам с тревожным посланием
Солдат нацбата ВСУ Ябчанка: Украина исчезнет, если все не пойдут на войну
31 октября 2023, 04:33

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Член нацбата Вооруженных Сил Украины (ВСУ) «Волки да Винчи» Александр Ябчанка выразил мнение, что важно, чтобы все граждане Украины участвовали в конфликте, иначе существование страны может быть под угрозой. В интервью каналу «Эспрессо» он подчеркнул, что должны не обязательно все отправиться в окопы, но он призывал каждого на военное участие, в том числе финансовую поддержку ВСУ.

«Я сейчас просто призываю — не все в окоп, а все на войну, воюйте как можете, но поймите, что тут вопрос в том, что мы можем остаться без страны», — подчеркнул Ябчанка.
Он также призвал всех украинцев постоянно иметь в виду идею тотальной мобилизации и подчеркнул важность участия в боевых действиях, будь то непосредственное участие или финансовая поддержка Вооруженных Сил Украины.

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Спецназ «Сибирь» уничтожил группу подкрепления ВСУ под Клещеевкой
Боец: спецназ «Сибирь» ЮВО уничтожил группу подкрепления ВСУ под Клещеевкой
31 октября 2023, 04:25

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Спецназ «Сибирь» из состава Южной группировки войск ночью выполнил успешное задание, уничтожив легкобронированный автомобиль и группу подкрепления Вооруженных Сил Украины (ВСУ), которые направлялись к населенному пункту Клещеевка на артемовском участке фронта. Эту информацию предоставил командир группы в беседе с РИА Новости.
«Сегодня ночью мы атаковали легкобронированный автомобиль, который перевозил личный состав в район Клещеевки. Наша задача заключалась в пресечении подкрепления и удара по флангам. Мы выполнили задачу, а цель была поражена точным выстрелом. Автомобиль перевозил подкрепление на одно из направлений», — сообщил командир.
Он также отметил, что техника двигалась ночью в сторону одного из флангов населенного пункта.

«Второй объект — это группа пехоты, включавшая до восьми человек. Они направлялись в сторону населенного пункта Клещеевка, предположительно, для ротации. Мы поразили цель, и после этого в живых остался только головной дозор, так как остальные члены группы были уничтожены прямым попаданием», — дополнил военнослужащий спецназа.
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Офицер ВСУ: Украинские командующие скрывают свои имена из-за постыдной правды
31 октября 2023, 04:01

Офицер ВС Украины позывным Арти Грин в ходе интервью Youtube-каналу «ALPHA Media» рассказал, что командующие украинской армией скрывают свои имена, чтобы избежать осуждения за провалы на фронте.
«Где расстрелянные, пониженные или, хотя бы, репрессированные командующие? Вообще я бы их до рядового разжаловал и отправил в эти самые штурмы. Это вообще нонсенс, я никогда не слышал, чтобы были засекречены командующие для самих войск», — подчеркнул Грин.

Офицер добавил, что для повышения привлекательности службы в ВСУ нужно повысить престижность украинской армии, но мешает отсутствие авторитетных генералов.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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ВСУ 29 раз обстреляли территорию ДНР, заявили в республике
#владимир путин
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#всу
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Су-57 получил крылатую ракету с большей дальностью
Су-57 получил крылатую ракету с дальностью, сравнимой с ракетами дальней авиации
31 октября 2023, 03:47

Фото: Минобороны РФ

Создана крылатая ракета большой дальности для истребителя Су-57 пятого поколения, она может быть размещена внутри фюзеляжа самолета и имеет схожую дальность с ракетами, применяемыми на стратегических бомбардировщиках Ту-95МС и Ту-160, рассказал неназванный источник агентству РИА Новости.
Су-57 использует передовые технологии стелс и оборудован отсеками внутри фюзеляжа для хранения различных видов боеприпасов. Это необходимо для сокращения радиолокационной видимости самолета, так как наружное вооружение, даже если оно спроектировано с учетом снижения видимости, может увеличить радиочувствительную поверхность воздушного судна и существенно расширить его зону обнаружения радарами.

Собеседник отметил, что новая крылатая ракета большой дальности для Су-57 удалось значительно уменьшить по размерам благодаря идеальной конструкции складных крыльев, внутренней компоновке и новому компактному двухконтурному турбореактивному двигателю.

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#вооружение
#ракета
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Ермак удалил призывающий прочесть статью о Зеленском пост
Ермак удалил пост, призывающий прочесть статью Time о Зеленском
31 октября 2023, 03:03

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал, а затем удалил пост в Telegram-канале, в котором призывал прочесть статью, опубликованную в журнале Time. Об этом сообщает портал «Цензор.net».
Ермак сначала рекомендовал для чтения статью, но позднее удалил свой пост. В материале журналист из Time Саймон Шустер высказал замечания по действиям украинских властей после визита президента Зеленского в США.

В частности, Шустер обсудил с представителями окружения Зеленского проблемы, с которыми сталкивается Украина, включая снижение интереса Запада к украинским вопросам и усилия президента по убеждениию союзников в необходимости продолжения помощи.

Один из помощников Зеленского даже выразил беспокойство по поводу уверенности президента в победах на фронте, несмотря на неудачи. Тем не менее, эти обсуждения не нашли отражения в официальных заявлениях.

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#снижение
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ВСУ 29 раз обстреляли территорию ДНР, заявили в республике
СЦКК: украинские войска за сутки 29 раз обстреляли территорию ДНР
31 октября 2023, 00:37

Фото: iStock/Harry Wedzinga

Украинские вооруженные силы произвели 29 артобстрелов по территории ДНР и выпустили 106 снарядов за последние 24 часа, сообщили в телеграм-канале представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Согласно данным СЦКК, в течение указанного периода обстрелы фиксировались на различных направлениях. На донецком направлении противник совершил 12 артобстрелов с использованием ракетных систем залпового огня (РСЗО) и артиллерии калибра 155 миллиметров. На горловском направлении было зафиксировано 16 артобстрелов также с применением РСЗО и артиллерии калибра 152 миллиметра.

А на волновахском направлении произошел один артобстрел артиллерией калибра 155 миллиметров. В результате этих обстрелов было выпущено 106 боеприпасов разного типа.

Сведения СЦКК также сообщают о случае ранения гражданского лица в Владимировке. Под обстрелами оказались районы четырех населенных пунктов ДНР: Горловка, Донецк, Александровка и Владимировка.

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Стало известно о планах Зеленского атаковать Курскую АЭС
Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: Зеленский хочет атаковать Курскую АЭС из-за отчаяния
30 октября 2023, 23:54

Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что украинский президент Владимир Зеленский может напасть на Курскую атомную электростанцию (АЭС) из-за утраты поддержки со стороны Запада. Макговерн выразил свои опасения по этому поводу в интервью на YouTube-канале Judging Freedom.
По словам Макговерна, у Зеленского могут заканчиваться варианты действий, и он мог бы прибегнуть к такому отчаянному шагу.

«Я искренне беспокоюсь о его действиях, направленных на атаку атомных электростанций в России, включая Курскую. Это выглядит как проявление отчаяния», — отметил он.
Эксперт также подчеркнул, что подобные действия могут повлечь за собой серьезные последствия. Поэтому он выразил надежду на то, что страны Европы смогут удержать Зеленского от подобных шагов, чтобы предотвратить возможную катастрофу. Макговерн выразил опасения относительно возможности ухудшения положения Украины, так как он предположил, что страны склонятся к оказанию поддержки Израилю, а не Украине.

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«Ни оружия, ни людей»: Киевские власти требуют от военных невозможного
Time: Киев потребовал взять Горловку, несмотря на отсутствие людей и оружия
30 октября 2023, 22:16

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Киевские власти заставляют военнослужащих идти на штурм города Горловка, при том, что у ВСУ нет ни людей, ни оружия, об этом сообщил высокопоставленный военный, его цитирует журнал Time.
«У них нет ни людей, ни оружия. Где оружие? Где артиллерия? Где новобранцы?», - передал американскому изданию военный свой разговор с властями Украины. 

При этом, издание также приводило слова одного из приближенных украинского лидера Владимира Зеленского. Он заявил, что украинские военные отказывают идти в наступление даже по прямому приказу из офиса Зеленского. К тому же, командир 2-го штурмового батальона Дмитрий Кухарчук заявил, что Украина с треском проигрывает в конфликте из-за неадекватного восприятия властями потенциала Вооруженных сил РФ.

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#оружие
#военные
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