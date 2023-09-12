Марочко: В ЛНР между боевиками «Азова»* и военными ВСУ растет напряжение

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На Красно-Лиманском направлении в районе Червоной Дибровы между украинскими подразделениями и боевиками батальона «Азов»* растет напряжение. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
Он объяснил, что во время провалившегося штурма в районе Червоной Дибровы боевики нацподразделения «Азов»* потеряли много своих военных из-за того, что военнослужащие 67-й механизированной бригады ВСУ не обеспечили им прикрытие.
Он уточнил, что после совместной перепалки боевики предупредили, что если такое повторится, то виновники понесут наказание.
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«Радикалы после боя прибыли в полевой штаб для выяснения отношений, но как оказалось те, с кем обсуждалась наступательная операция по ротации выведены, а вновь прибывшие не знали о действиях националистов», - написал Марочко в своем Telegram-канале.
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Элина Позднякова