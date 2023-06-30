Марочко: В ЛНР обнаружили массовое захоронение украинских солдат

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Аэроразведка обнаружила стихийные захоронения украинских солдат
По словам Марочко, захоронения представляют собой вырытые в низинах траншеи и насыпи. Позже было установлено, что так украинские боевики хоронят своих бойцов.
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