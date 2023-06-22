Марочко: ВС РФ поразили колонну ВСУ, шедшую с подкреплением в Артемовск

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Российские силы нанесли удар по колонне ВСУ, которая шла в Артемовск на подкрепление
Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, как российские военные вычислили и поразили колонну ВСУ, которая шла на подкрепление в Артемовск, сообщает «РИА Новости».
«На донецком направлении поражена колонна противника с личным составом. По полученным оперативным данным от достоверного источника, противник выдвинул с Дружковки резервы для восполнения потерь в районе населенного пункта Артемовск. Колонна была выявлена в районе населенного пункта Калиновка и поражена», - прокомментировал ситуацию Марочко.
Эксперт подчеркнул, что украинская операция оказалась сорвана. Количество потерь в рядах ВСУ уточняется.
Напомним, ранее Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины пытаются прорвать российскую оборону вот уже в течении трех дней на Краснолиманском направлении в Луганской области. Украинские боевики пытаются прорваться к населенные пунктам Кременная и Лисичанск. При этом, по словам Марочко, основные удары приходятся на Терны, Ямполь, Торское, Серебрянка и Белогоровка.
Ранее «Радио 1» сообщало, как пленный украинский военный стрелок Алексей Куприенко заявил, что в больших потерях в рядах Вооруженных сил Украины виновато командование. По его рассказам, на позиции было шесть солдат, он – единственный, оставшийся в живых. При этом, командир роты просто сбежал.
«На донецком направлении поражена колонна противника с личным составом. По полученным оперативным данным от достоверного источника, противник выдвинул с Дружковки резервы для восполнения потерь в районе населенного пункта Артемовск. Колонна была выявлена в районе населенного пункта Калиновка и поражена», - прокомментировал ситуацию Марочко.
Напомним, ранее Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины пытаются прорвать российскую оборону вот уже в течении трех дней на Краснолиманском направлении в Луганской области. Украинские боевики пытаются прорваться к населенные пунктам Кременная и Лисичанск. При этом, по словам Марочко, основные удары приходятся на Терны, Ямполь, Торское, Серебрянка и Белогоровка.
Ранее «Радио 1» сообщало, как пленный украинский военный стрелок Алексей Куприенко заявил, что в больших потерях в рядах Вооруженных сил Украины виновато командование. По его рассказам, на позиции было шесть солдат, он – единственный, оставшийся в живых. При этом, командир роты просто сбежал.
Евгения Парфентьева