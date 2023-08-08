Марочко: ВС РФ существенно продвинулись на Купянском направлении

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На Купянском направлении российские силы продвинулись на 10 км по линии соприкосновения и на три км вглубь украинской обороны. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«За последние дни продвижение российских войск на данном направлении составило более 10 километров по фронту и порядка трех километров в глубину обороны противника», - написал Марочко в своем Telegram-канале.
По его словам, украинская оборона проломлена российскими силами на северо-востоке и юго-востоке от Купянска. Он также рассказал, что российские военные в ходе активной обороны захватили несколько украинских позиций на Краснолиманском и Купянском направлениях.
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