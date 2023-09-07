Марочко: ВС РФ улучшили свои позиции на Купянском направлении

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Российские военные развивают свои тактические успехи на Купянском направлении. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
Он уточнил, что ВС РФ форсировали реку Жеребец, после чего продолжили продвигаться в сторону Оскольского водохранилища.
Кроме того, по словам военного эксперта, российские штурмовики продвинулись с Новоселовского в сторону Сеньково и улучшили свои позиции.
При этом разведчик 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной группировки войск рассказал, что в Часовом Яру и Богдановке зафиксировано большое число украинских военных.
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«За истекшие сутки в районе населенного пункта Свердловка (украинское название Новоегоровка) взято несколько опорных пунктов противника», - написал Марочко в своем Telegram-канале.
При этом разведчик 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной группировки войск рассказал, что в Часовом Яру и Богдановке зафиксировано большое число украинских военных.
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Элина Позднякова