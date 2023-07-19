Марочко: ВС РФ усилили давление на ВСУ на Краснолиманском направлении

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Российские военные усилили давление на позиции ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«За истекшие сутки групповые удары по украинским позициям в районах населённых пунктов Белогоровка, Серебрянка и Торское значительно возросли», - написал Марочко в своем Telegram-канале.
По его словам, российские военные наносят удары по ВСУ авиацией и артиллерией. При этом на небольших расстояниях используется тяжелые огнеметные системы, а также бронетехника.
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