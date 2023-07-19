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Марочко: ВС РФ усилили давление на ВСУ на Краснолиманском направлении

19 июля 2023, 10:25

Фото: iStock/aapsky

Российские военные усилили давление на позиции ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«За истекшие сутки групповые удары по украинским позициям в районах населённых пунктов Белогоровка, Серебрянка и Торское значительно возросли», - написал Марочко в своем Telegram-канале.

По его словам, российские военные наносят удары по ВСУ авиацией и артиллерией. При этом на небольших расстояниях используется тяжелые огнеметные системы, а также бронетехника.

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#спецоперация
#ВСУ
#ВС РФ
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Буданов заявил, что пожар на полигоне в Крыму устроило ГУР Украины
19 июля 2023, 10:02

Фото: iStock/alzay

Пожар на полигоне в Кировском районе Крыма устроили ГУР Минобороны Украины совместно с ВСУ. Об этом заявил глава украинской разведки Кирилл Буданов, передает украинское издание «Страна».
«Проведена успешная операция в оккупированном Крыму. Спасибо украинским патриотам в Крыму за дополнительные подробные сведения и видео совместной работы ГУР и ВСУ», - написал Буданов в своем Telegram-канале.

Напомним, на в Крыму горит полигон в Кировском районе. Из-за этого перекрыта трасса «Таврида». Также эвакуируются местные жители из близлежащих четырёх сёл.

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#ГУР
#Кирилл Буданов
#Крым
#полигон
#пожар
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Рогов: на Запорожском направлении ликвидирован нацист ВСУ Кряж
19 июля 2023, 08:54

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

В зоне спецоперации на Запорожском направлении российскими силами ликвидирован украинский нацист Богдан Кряж. Об этом рассказал глава местного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, ликвидированный украинский военный был членом так называемого батальона «Братства Дмитрия Корчинского».

«На Запорожском фронте он был денацифицирован и отправлен на экспрессе к Бандере прямым попаданием русской противотанковой управляемой ракеты», - написал Рогов в своем Telegram-канале.

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#ВСУ
#спецоперация
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Генштаб ВСУ сообщил о комбинированном ударе ВС РФ по Украине
19 июля 2023, 08:23

Фото: iStock/JARAMA

По Украине нанесли комбинированный удар беспилотными летательными аппаратами «Шахед» и ракетами, сообщил Генштаб ВСУ, передает украинское издание «Страна».
«Угроза ударов беспилотниками была этой ночью в том числе в Хмельницкой и Ровенской областях. В Киеве и области власти заявили о сбитии нескольких БПЛА (без прилетов)», - говорится в Telegram-канале издания.

Кроме того, сообщается о взрывах в Кропивницком и Запорожье, при этом был зафиксирован полет БПЛА через Житомирскую область в сторону Винницкой. Также, по предварительным данным, в Хмельницкой области произошел взрыв. Из-за этого задерживаются поезда.

Напомним, воздушная тревога была дважды объявлена в Киеве минувшей ночью. Также в зоне тревоги находились Черкасская, Житомирская, Винницкая, Хмельницкая и Ровненская области Украины.

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#Украина
#спецоперация
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Марочко: ВСУ могли доставить кассетные боеприпасы в район Артемовска
19 июля 2023, 08:01

Фото: iStock/NATALIA MARNA

В район Артемовска ВСУ доставили партии снарядов для артиллерии НАТО, по некоторым данным, там есть и кассетные боеприпасы. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, в район Константиновки украинскими военными доставлена очередная партия боеприпасов для артиллерии, предоставленной Украине странами Запада.

«Также отмечены поставки в район населенного пункта Часов Яр, где ранее отмечалось нахождение гаубичного артиллерийского дивизиона, включающий в себя американские артиллерийские системы М777», — написал Марочко в своем Telegram-канале.

Таким образом, он предположил, что в эти поставки могли войти и кассетные боеприпасы, которые могут быть применены в Артемовске уже в ближайшее время.

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#Андрей Марочко
#кассетные боеприпасы
#ВСУ
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На Кинбурнской косе сбили один из последних «Байрактаров» ВСУ
19 июля 2023, 06:45

Фото: iStock/Mevlut_INAN

Один из последних принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ) беспилотников турецкого производства Bayraktar был сбит на Кинбурнской косе. Об этом рассказал РИА Новости один из бойцов ВС РФ с позывным «Кум»
«На нашем направлении одни из последних использовались "Байрактары". Bayraktar <…> фиксировал перемещение личного состава, мог на дальнем расстоянии видеть наши передвижения. И <...> был сбит буквально вчера», — рассказал журналистам «Кум», занимающий должность заместителя командира сводной казачьей бригады «Дон» Добровольческого штурмового казачьего корпуса.

Совсем недавно, в мае 2023 года, Центр военно-морского анализа США подтвердил, что поставляемые Украине «Байрактар» практически полностью уничтожены, поскольку оказались уязвимы перед российскими средствами ПВО и войсками радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Турецкая компания Baykar планирует начать производство боевых беспилотников Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci на Украине в 2025 году. Об этом в интервью газете Yeni Akit рассказал гендир компании Халук Байрактар. Общий объем инвестиций турецкой компании в производство на Украине составляет больше 95 млн долларов.

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#Кинбурнская коса
#Украина
#ВСУ
#СВО
#Bayraktar
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Кличко: В Киеве слышны звуки взрывов, работает ПВО
19 июля 2023, 05:18

Фото: iStock/Nataliia_Shcherbyna

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале сообщил о взрывах и работе ПВО в Киеве и области.
Как сообщает РБК, воздушная тревога объявлена в Киеве второй раз за ночь. Также в зоне тревоги находятся Черкасская, Житомирская, Винницкая, Хмельницкая и Ровненская области Украины.

Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе и Днепропетровской области. Серии взрывов также были зафиксированы в Сумской и Днепропетровской областях, в Славянско-Краматорской агломерации, а также в частях Херсонской и Запорожской областей, находящихся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая город Запорожье. По сведениям военных корреспондентов, по объектам ВСУ отработали российские беспилотники «Герань-2».

С 10 октября российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России, как указывал Владимир Путин. В связи с этим, воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, а периодически и по всей стране.

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#Киев
#взрывы
#ПВО
#Виталий Кличко
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ТАСС: ВС РФ впервые применили новейшие танки «Армата» в зоне СВО
19 июля 2023, 04:32

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Российская группировка Вооруженных сил России (ВС РФ) «Юг» впервые применила в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине танки Т-14 «Армата». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
«Активно "Армату" применяли "южане". Несколько единиц участвовали в бою, чтобы посмотреть, как себя проявит техника», — рассказал собеседник агентства. Позднее, по выполнении боевых задач, танки были введены с передовой.

Ранее о применении "Арматы" в ходе специальной военной операции официально не сообщалось.

Впервые в зоне СВО танк Т-14 «Армата» был замечен в мае 2023 года. В качестве доказательства журнал Military Watch Magazine (MWM) опубликовал видео с передовой. На кадрах видно, как российский танк обстреливает позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ). После изучения видео MWM сделал вывод о том, что «Армата» демонстрирует исключительную живучесть, а его снаряды способны поразить любую боевую машину ВСУ.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#«Армата»
#танки
#СВО
#Украина
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Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одессе и Днепропетровской области
19 июля 2023, 01:32

Фото: iStock/mingman

В Днепропетровской области Украины слышны взрывы, об этом сообщает телеканал ТСН. В Одессе сработала система ПВО, пишет «РБК Украина».
В свою очередь, российский Telegram-канал «Военный Осведомитель» написал о том, что «по региону работают крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Черного моря». 

Серии взрывов также были зафиксированы в Сумской и Днепропетровской областях, в Славянско-Краматорской агломерации, а также ввчастях Херсонской и Запорожской областей, находящихся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая город Запорожье. По сведениям военных корреспондентов, по объектам ВСУ работают российские беспилотники «Герань-2».

С 10 октября российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России, как указывал Владимир Путин. В связи с этим, воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, а периодически и по всей стране.

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#Украина
#взрывы
#Одесса
#Днепропетровская область
#Запорожская область
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Глава комитета штабов Милли пообещал долгое и кровопролитное контрнаступление ВСУ
18 июля 2023, 21:24

Фото: iStock/Tomas Ragina

Глава комитета штабов Пентагона Марк Милли заявил, что контрнаступление Украины будет долгим и кровопролитным. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в Пентагоне.
Милли дополнил, что не склонен расценивать действия ВСУ как провальные. Он считает, что еще слишком рано для подобных заявлений.

Глава комитета штабов добавил, что российские войска обладают значительными линиями защиты.

Напомним, ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сообщил, что Киев пытается скрыть от мира информацию о том, что в ходе своего неудачного контрнаступления ВСУ потеряли 26 тысяч солдат. 

Эксперт заявил, что Зеленский и его армия в отчаянии, поскольку они столкнулись с колоссальными потерями бойцов и вооружения. Вывести страну из такого положения сможет только участие третьей стороны.

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#ВСУ
#контрнаступление
#Пентагон
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