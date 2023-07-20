Марочко: ВС РФ закрепляются на отбитых позициях ВСУ в Харьковской области

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Российские военные закрепляются на позициях, которые были отбиты у ВСУ в результате успешного наступления в Харьковской области. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, за последние дни ВС РФ смогли сильно продвинуться в глубь обороны ВСУ, а также же по линии соприкосновения. В Харьковской области армии России удалось выбить ВСУ сразу с нескольких позиций. Теперь там оперативно создается плацдарм, который позволит российским бойцам и дальше успешно продвигаться вперед.
При этом он добавил, что одновременно с этим наносятся удары по скоплению живой силы ВСУ, их вооружению и технике.
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«На бывших украинских позициях сейчас военнослужащие ВС РФ закрепляются, ведут инженерные работы по возведению фортификационных сооружений» - написал Марочко в своем Telegram-канале.
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Элина Позднякова