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Украинские силы продолжают наступление на Краснолиманском направлении, несмотря на большие потери
Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины пытаются прорвать российскую оборону вот уже в течении трех дней на Краснолиманском направлении в Луганской области, сообщает «РИА Новости».
Украинские боевики пытаются прорваться к населенные пунктам Кременная и Лисичанск. При этом, по словам Марочко, основные удары приходятся на Терны, Ямполь, Торское, Серебрянка и Белогоровка.
Эксперт подчеркнул, что ВСУ продолжают безуспешные атаки, несмотря на огромные потери в людях и технике.
Напомним, ранее Марочко рассказал, как ВСУ продолжают терять позиции в Харьковской области. «Вместо занятия новых рубежей он (противник) утратил несколько ключевых позиций, которые занимал на протяжении длительного времени», - заявил он.
Ранее «Радио 1» сообщало, что утром 21 июня украинский беспилотник попал в жилой многоэтажный дом в Ворошиловском районе Донецка.
Украинские боевики пытаются прорваться к населенные пунктам Кременная и Лисичанск. При этом, по словам Марочко, основные удары приходятся на Терны, Ямполь, Торское, Серебрянка и Белогоровка.
Напомним, ранее Марочко рассказал, как ВСУ продолжают терять позиции в Харьковской области. «Вместо занятия новых рубежей он (противник) утратил несколько ключевых позиций, которые занимал на протяжении длительного времени», - заявил он.
Ранее «Радио 1» сообщало, что утром 21 июня украинский беспилотник попал в жилой многоэтажный дом в Ворошиловском районе Донецка.
Евгения Парфентьева