Марочко: ВСУ могли доставить кассетные боеприпасы в район Артемовска

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В район Артемовска ВСУ доставили партии снарядов для артиллерии НАТО, по некоторым данным, там есть и кассетные боеприпасы. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, в район Константиновки украинскими военными доставлена очередная партия боеприпасов для артиллерии, предоставленной Украине странами Запада.
Таким образом, он предположил, что в эти поставки могли войти и кассетные боеприпасы, которые могут быть применены в Артемовске уже в ближайшее время.
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«Также отмечены поставки в район населенного пункта Часов Яр, где ранее отмечалось нахождение гаубичного артиллерийского дивизиона, включающий в себя американские артиллерийские системы М777», — написал Марочко в своем Telegram-канале.
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Элина Позднякова