Марочко: ВСУ могли использовать кассетные боеприпасы при обстреле Луганска

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ВСУ возможно воспользовались кассетными снарядами дальнего радиуса действия для обстрела Луганска. Об этом РИА Новости сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Ранее Зеленский пообещал применять кассетные боеприпасы исключительно по военным объектам.
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