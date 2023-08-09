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Марочко: ВСУ несут до 80% потерь при штурме ВС РФ в Донбассе

09 августа 2023, 09:10

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

ВСУ несут до 80% потерь среди личного состава при попытках штурма российских позиций на Купянском, Красно-Лиманском и Донецком направлениях, при этом идет существенное снижение боевой эффективности украинских солдат. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Он отметил, что украинское командование пытается оперативно восполнять потери среди ВСУ малообученными военными без качественной подготовки. Кроме того, по словам эксперта, наблюдается тенденция слабого обеспечения украинских подразделений.

«Штурмовые отряды в большей степени участвуют в так называемых мясных штурмах, где потери порой доходят до 80% в личном составе и технике. Исходя из объективных данных контроля, в нашей зоне ответственности боевая эффективность украинских войск с начала так называемого контрнаступления значительно снизилась», - написал Марочко в своем Telegram-канале.


По его словам, многие украинские подразделения не готовы к бою. При этом украинские командование продолжает отправлять их на штурмы российских позиций, что ведет к огромным потерям среди ВСУ.

Таким образом, по словам Марочко, на Сватовско-Кременском участке ВСУ не смогли выполнить ни единой поставленной задачи. При этом в районе Купянска российские силы начали продвигаться вглубь украинской обороны.

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#всу
#кадыров
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Марочко: На Купянском направлении обнаружены стихийные захоронения ВСУ
09 августа 2023, 08:51

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

На Купянском направлении в ЛНР местные жители обнаружили свежие стихийные захоронения солдат ВСУ, украшенные украинской символикой. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«В районе Синьковки, на относительном удалении от населенного пункта, гражданским населением случайно обнаружены места погребения без идентификации тел», - написал Марочко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что все могилы свежие. По словам Марочко, сделаны они инженерной техникой. При этом некоторые из них украшены украинской символикой.

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#военные
#telegram
#всу
#минобороны
#рф
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Гладков: В белгородском селе Колотиловка упал неустановленный объект
Гладков: человек пострадал при падении неустановленного объекта в селе Колотиловка
09 августа 2023, 08:40

Фото: Telegram-канал В. Гладкова

Утром 9 августа в белгородском селе Колотиловка Краснояружского района при падении неустановленного объекта один мирный житель получил осколочное ранение. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
«По предварительным данным, в результате падения неустановленного объекта произошло возгорание сенника на территории частного домовладения», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что осколочное ранение стопы получил один мужчина. Ему оказана необходимая медицинская помощь. От госпитализации пострадавший отказался. ⠀

На месте ЧП работают все оперативные службы региона. Выясняются подробности происшествия.

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#пво
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Минобороны: Группировка «Центр» сорвала шесть атак ВСУ на сватовском и краснолиманском направлениях
09 августа 2023, 05:33

Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

Подразделения группировки российских войск «Центр» в ходе активной обороны на сватовском и краснолиманском направлении успешно отразили шесть попыток атак со стороны 21-й, 42-й механизированных бригад и 68-й егерской бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал Министерства обороны РФ.
Во время боестолкновений, была предоставлена поддержка огнем артиллерии и авиации. В итоге, ВСУ потеряли около 60 военных. Также были уничтожены боевая машина пехоты, бронированная машина и два автомобиля «Пикап».
#минобороны рф
#сво
#всу
#вооружённые силы рф
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Rheinmetall выкупила у Бельгии 50 танков Leopard 1 для поставки Киеву
08 августа 2023, 23:50

Фото: iStock/huettenhoelscher

Германский военно-промышленный концерн Rheinmetall приобрел у Бельгии пятьдесят танков Leopard-1, чтобы переоснастить их, а затем передать примерно 30 из них на Украину. Об этом сообщает издание Handelsblatt.
Как подчеркивает издание, это старые танки, поэтому остальные два десятка машин пойдут на запчасти для тех, которые отправятся на Украину.

Изначально концерн Rheinmetall планировал приобрести танки у швейцарской оборонной компании Ruag. Но после того, как Швейцария из-за своего закона о нейтралитете отказалась выдать разрешение на экспорт Leopard 1, пришлось искать альтернативные пути поставок.

Ранее бельгийское радио Business AM сообщило, что неизвестная страна выкупила для отправки в Украину 50 танков Leopard 1, которые были сняты с вооружения армии Бельгии. По сведениям радиостанции, танки были выкуплены по €15 тыс. за штуку, то есть, по сути, по цене металлолома. Теперь они будут поставлены на Украину через Италию и Германию, где им «попутно установят новое вооружение».

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#танки
#украина
#германия
#поставки
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Экипаж «непробиваемой» импортной БМП попал под прямое попадание под Клещеевкой
08 августа 2023, 22:29

Фото: istockphoto/huettenhoelscher

Попытка прорыва украинского десанта под Клещеевкой на широко разрекламированной американской боевой машине пехоты (БМП) Bradley закончилась для экипажа неприятностями: российские бойцы подбили бронемашину прямым попаданием.
Если кто-то на Украине всерьез полагал, что американская техника, в отличие от советских и российских машин, неуязвима и непробиваема, то запорожские поля уже давно не оставили камня на камне от этих пламенных, но безосновательных фантазий. Новый случай уже под Бахмутом (Артемовском) только подтвердил: американская техника горит не хуже немецкой или французской, передает телеграм-канал Readovka.

Как только Bradley приблизилась к российским позициям на расстояние прицельного огня, она была поражена прямым попаданием в моторный отсек. Экипажу пришлось экстренно эвакуироваться из развороченной и горящей «коробочки». Один из солдат ВСУ вывалился из люка с оторванными ногами. Как позже стало известно, он умер от потери крови. Украинские десантники в очередной раз пытались прорваться к Клещеевке, но доехать им было не суждено.

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#солдат
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Группа участников СВО отправилась в санаторий для прохождения реабилитации
08 августа 2023, 21:34

Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

Группа участников специальной военной операции отправилась из Донецка на отдых в санаторий. Об этом сообщает РИА Новости.
Военные пройдут реабилитацию, получат физиологическую и психологическую поддержку. Кроме того, для них проведут экскурсии по значимым объектам боевой славы и по почитаемым в православии местам. Организация досуга будет предоставлена РООИ «Русичи-Центр», уточняет заведующая сектором по участникам боевых действий управления по социальной поддержке военнослужащих в отставке Татьяна Масалова.

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#санаторий
#реабилитация
#психологическая
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ВС РФ освободили пять населенных пунктов в Харьковской области
Ганчев: Силы России взяли под контроль пять городов в Харьковской области
08 августа 2023, 19:57

Фото: iStock/SergeyVButorin

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российская армия взяла пять населенных пунктов в регионе. Об этом он рассказал в эфире Первого канала.
Ганчев заявил, что еще пять населенных пунктов перешли под контроль российских военнослужащих.

Он также оценил результат продвижения ВС РФ и назвал его серьезным. Глава военно-гражданской администрации региона отметил, что российские подразделения идут вглубь Украины и их действия достаточно активны. 

Ранее, российское оборонное ведомство сообщило, что ВС РФ в Красноармейске поразили передовой пункт управления группировки ВСУ «Хортица». 

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#военные
#контроль
#всу
#вс рф
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Кадыров: Чеченские военные разбомбили украинский таможенный пункт с техникой ВСУ
Кадыров: «Ахмат» разгромил пункт ДРГ ВСУ под Нехотеевкой
08 августа 2023, 18:57

Фото: сайт Кремля

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что военнослужащие батальона «Запад-Ахмат» нанесли удар по территории таможенного поста Нехотеевка со стороны Украины. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
Он отметил, что пропускной пункт считался пустующим, однако, ночью туда доставлялось вооружение и боеприпасы для нужд украинских ДРГ.  

По словам главы республики, соответствующие сведения были получены воздушной разведкой. После выявления мест хранения техники и средств передвижений украинских группировок, данные были переданы военнослужащим для ликвидации склада.  

Кадыров отметил, что чеченские бойцы лишили возможности осуществлять диверсионные вылазки ВСУ из Нехотеевки Белгородской области нанесением точных ударов. 

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#боеприпасы
#вооружение
#сво
#всу
#кадыров
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Баранец назвал заявления о самой мощной системе ПВО вокруг Киева пропагандистской уткой
08 августа 2023, 18:34

Фото: istockphoto.com/Aleksandr Mokshyn

Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что сообщения неназванного полковника ВСУ о созданной вокруг Киева самой мощной в мире системе ПВО является пропагандисткой уткой, нежели правдой.
«Российская разведка хорошо знает, какими средствами ПВО обладает Украина. И пробиваемы они или нет, показывают те наши удары, которые мы наносили по интересующим нас целям в Киеве. <…> В наборе этих средств ПВО абсолютно разнородные системы: американские, французские, немецкие, английские и так далее! И это совершенно не говорит о качестве противовоздушной обороны!» — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Баранец.

До этого The Times, ссылаясь на подполковника киевского командования противовоздушной обороны сообщила, что Киев защищен самой мощной в мире системой ПВО. По информации издания, на защите украинской столицы находятся ЗРК Patriot, Nasams, немецкие IRIS-T, S-300 и французские Crotale. Однако подчёркивалось, что и у этой защиты есть слабое место, а конкретно, небольшой запас боеприпасов.

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#украина
#россия
#спецоперация
#пво
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