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ВСУ несут до 80% потерь среди личного состава при попытках штурма российских позиций на Купянском, Красно-Лиманском и Донецком направлениях, при этом идет существенное снижение боевой эффективности украинских солдат. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Он отметил, что украинское командование пытается оперативно восполнять потери среди ВСУ малообученными военными без качественной подготовки. Кроме того, по словам эксперта, наблюдается тенденция слабого обеспечения украинских подразделений.
По его словам, многие украинские подразделения не готовы к бою. При этом украинские командование продолжает отправлять их на штурмы российских позиций, что ведет к огромным потерям среди ВСУ.
Таким образом, по словам Марочко, на Сватовско-Кременском участке ВСУ не смогли выполнить ни единой поставленной задачи. При этом в районе Купянска российские силы начали продвигаться вглубь украинской обороны.
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«Штурмовые отряды в большей степени участвуют в так называемых мясных штурмах, где потери порой доходят до 80% в личном составе и технике. Исходя из объективных данных контроля, в нашей зоне ответственности боевая эффективность украинских войск с начала так называемого контрнаступления значительно снизилась», - написал Марочко в своем Telegram-канале.
Таким образом, по словам Марочко, на Сватовско-Кременском участке ВСУ не смогли выполнить ни единой поставленной задачи. При этом в районе Купянска российские силы начали продвигаться вглубь украинской обороны.
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Элина Позднякова