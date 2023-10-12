Марочко: ВСУ отошли на вторую линию обороны под Купянском

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Украинские силы оставили несколько укрепленных опорных пунктов и отступили на вторую линию обороны в районе Синьковка-Петропавловка на Купянском направлении. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, некоторые подразделения ВСУ из-за больших потерь срочно доукомплектовывались плохо обученными и неподготовленными новобранцами, что не могло не сказаться на боеспособности войск противника. «Западная» группировка российских войск при поддержке авиации и артиллерии отразила до десяти контратак штурмовых украинских бригад, а затем, перейдя к наступательным действиям, улучшила свое положение по переднему краю линии боевого соприкосновения, заключил Андрей Марочко.
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