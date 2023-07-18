Марочко: ВСУ отступают на Купянском направлении из-за больших потерь

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ВСУ вынуждены отступать на Купянском направлении из-за больших потерь в живой силе и вооружении. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Из-за критических потерь ВСУ и успешных действий ВС РФ северо-восточнее населенного пункта Купянск, украинское командование на местах вынуждено оттягивать свои силы и средства на вторую и третью линию обороны», - цитирует РИА Новости Марочко.
При этом он добавил, что многие позиции ВСУ остаются без высшего командования. Кроме того, среди ВСУ начинаются служебные разбирательства из-за отступления, а обескровленные части украинских военных вновь отправляются на рубежи, которые уже успевают занять российские военные.
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Элина Позднякова