Марочко: ВСУ перебросили модернизированные «Грады» в Часов Яр

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В районе Часов Яра зафиксировано прибытие артиллеристов с модернизированными РСЗО «Град». Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
«В район населенного пункта Часов Яр, в сопровождении боевиков «Айдар», отмечено прибытие части реактивно-артиллерийского дивизиона БМ-21 «Град» (на шасси «Урал») 53 ОМБр ВФУ», - написал Марочко в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что машины оборудованы планшетами для расчетов целенаведения и картами. Кроме того, в каждой установке есть «Starlink».
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