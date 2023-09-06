Марочко: ВСУ пытаются прорваться к Кременной

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На Красно-Лиманском направлении украинские военные усилили натиск и пытаются прорваться к Кременной. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, со ссылкой на собственные источники.
По его словам, в районе Червоной Дибровы, по направлению Кременной, ВСУ пытаются увеличить натиск на российскую оборону.
Таким образом, он делает вывод, что украинское командование приняло решение прорвать российскую оборону и продвинуться по направлению к Кременной.
Он также рассказал, что ВСУ стягивают резервы на Купянском направлении в районах Песчаного, Берестового и Стельмаховки, чтобы не дать российским военным прорвать линию обороны.
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«Усилены артиллерийские обстрелы, в большей степени кассетными боеприпасами, использование беспилотной авиации, всех типов, а также отмечается рост действий наступательного характера», - написал Марочко в своем Telegram-канале.
Он также рассказал, что ВСУ стягивают резервы на Купянском направлении в районах Песчаного, Берестового и Стельмаховки, чтобы не дать российским военным прорвать линию обороны.
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Элина Позднякова