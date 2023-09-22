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Марочко: ВСУ пытаются вернуть утраченные позиции под Новоселовским в ЛНР

22 сентября 2023, 08:30
Фото: istockphoto/Anna_Anikina

Фото: istockphoto/Anna_Anikina

Еще 5 сентября министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что позиции Вооруженных сил РФ улучшились благодаря освобождению населенного пункта Новоселовское в ЛНР. Военный эксперт, полковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ в этом районе предпринимают попытки вернуть утраченные позиции.

В беседе с РИА Новости он уточнил, что противник под Новоселовским заметно активизировался и предпринимает попытки атаковать населенный пункт с целью выбить от туда российские части. Эксперт также добавил, что во время артиллерийской подготовки ВСУ применяют кассетные и зажигательные боеприпасы.

Марочко также отметил, что украинские боевики малыми группами регулярно пытаются зайти во фланги наших обороняющихся подразделений, чтобы затем иметь возможность их окружения. Пока российские бойцы успешно пресекают все попытки ВСУ вернуть себе территории, утраченные в результате продвижения частей ВС РФ.

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#эксперт
#боеприпасы
#всу
#вс рф
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Спецслужбы Украины пытаются вербовать российских офицеров через WhatsApp
22 сентября 2023, 07:54

Фото: istockphoto/Robert Way

Украинские спецслужбы пытаются привлекать на свою сторону офицеров Вооруженных сил РФ с помощью различных мессенджеров, в том числе WhatsApp. Об этом сообщил один из них.
В беседе с РИА Новости военнослужащий рассказал, что ему написал в WhatsApp неизвестный от имени якобы его друга и пообещал помочь в решении некоторых проблем. Из последующей переписки офицер понял, что его склоняют к предательству и военному преступлению. Он немедленно доложил о контакте с противником своему высшему командованию. Дальнейшая переписка проходила  уже под контролем российских спецслужб.

Вербовщик предлагал офицеру за денежное вознаграждение передавать сведения о военных объектах, расположении боевой техники и российских воинских подразделений, командных наблюдательных пунктах. В дальнейшем, после подтверждения уничтожения объектов, собеседник обещал помочь вывезти в третьи страны его самого и его семью. Сам куратор из украинских спецслужб представлялся сотрудником ООН и говорил, что раньше он был российским гражданином.

Поняв, что вербовка провалилась, а сведения, которые он получает, являются ложными, он сначала перешел к угрозам, а затем прервал общение. Российский офицер призвал своих сослуживцев в случае, если с ними на связь выходят представители спецслужб Украины, немедленно докладывать о таких эпизодах командованию.

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#страны
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#мессенджеры
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Российские «Грады» уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
22 сентября 2023, 06:24

Фото: сайт Минобороны РФ

На Краснолиманском направлении РЗСО «Град» ВС РФ ликвидировали опорный пункт ВС Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
«Военнослужащие артиллерийских расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21-1 «Град» горного мотострелкового соединения Центрального военного округа уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении специальной военной операции», — проинформировали в оборонном ведомстве.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#град
#военные
#оружие
#сво
#всу
#минобороны
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Минобороны: Российские военные сорвали ротацию морпехов ВСУ на южнодонецком направлении
22 сентября 2023, 05:26

Фото: iStock/zim286

Группировка Вооружённых сил РФ «Восток» сорвала ротацию 38-й бригады морской пехоты ВСУ на южнодонецком направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов рассказал журналистам, что отличились передовые подразделения группировки, которым помогали российские артиллеристы.

В районе Новоукраинки были уничтожены автомобили противника вместе с личным составом, а в районе Старомайорского — ликвидирована разведывательная группа Вооружённых сил Украины (ВСУ). Также были нанесены удары по двум пикапам в районе Новодаровки.



Кроме того, перестали существовать пункты временной дислокации ВСУ в Константиновке и силы противника в Новомихайловке. А реактивной артиллерией была подавлена украинская станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Сторожевом. В свою очередь, авиация поразила места скопления живой силы и техники противника в районах Владимировки, Никольского, Угледара, Старомайрского и Урожайного.

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#вооружённые силы рф
#всу
#украина
#сво
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Военный эксперт Насонов: Оружие США не имеет преимущества в зоне спецоперации
22 сентября 2023, 04:34

Фото: iStock/7713Photography

Специальная военная операция (СВО) на Украине показала, что поставляемые Киеву образцы американского вооружения не имеет никаких явных преимуществ над российскими образцами военной техники. Об этом в беседе с порталом URA.RU заявил военный эксперт, полковник запаса и руководитель холдинга «Русь» Роман Насонов.
«С момента введения и использования <...> образцов вооружения США было обнаружено, что никакого преимущества они ни по толщине брони, скороходности, маневренности, дальности, высоте, калибру, ни по каким характеристикам не являются лучшим. Есть небольшие преимущества в РЭБ и разведывательных комплексах контрбатарейной борьбы, но это все», — cообщил Насонов.

По мнению эксперта, все без исключения былые образцы американского оружия, признанные суперуспешными, «обкатывались» в гораздо более тепличных условиях — таких, как в Афганистане, Сирии или Ираке. А США такитм образом с помощью рекламных действий всего лишь пытались «обозначить свое доминирование в военно-промышленных технологических решениях».

Ранее американский военный журнал Military Watch Magazine сообщил, что из-за потерь в СВО эффективность западной техники на Украине находится теперь под большим вопросом. Броня поставляемой Киеву техники прожигается, как отметили журналисты, даже самыми недорогими противотанковыми средствами, находящимися на вооружении ВС РФ — например, установками типа «Корнет». Именно поэтому США так долго не решались отправлять на Украину свои танки Abrams, так как массовая потеря в боях этих машин способна нанести по имиджу ВПК Соединённых Штатов очень серьёзный удар.

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#спецоперация
#сво
#оружие
#сша
#россия
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«Главком»: Отношение Запада меняется не в пользу Киева
22 сентября 2023, 04:14

Фото: iStock/Aleksandr Mokshyn

Обозреватель украинского издания «Главком» Виктор Балога заявил, что отношение Запада к конфликту на территории Украины меняется в невыгодную для Киева сторону.
«Участники предвыборных гонок в странах-союзницах разыгрывают «украинскую карту» в негативном для нас контексте — это говорит о серьезных проблемах нашей внешней политики. Мы проигрываем битву за мнения людей и, как следствие, рискуем потерять дальнейшую поддержку действующей или новой власти на Западе», — говорится в публикации.

Балога отметил, что киевские власти сильно зависят от западных партнёров, у большинства из которых вскоре состоятся выборы. Украине стоило бы это учитывать перед тем, как публично их критиковать, заключил обозреватель.

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#политолог
#нато
#сво
#рф
#украина
#киев
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Блинкен: Стоимость нового пакета помощи Киеву оценивается в $128 млн
22 сентября 2023, 01:45

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что новая военная помощь Вашингтона Украине оценивается в $128 млн. Кроме того, поставки еще на $197 млн пойдут из выделенных ранее пакетов. Об этом пишет РИА Новости.
«В рамках полномочий, делегированных мне президентом, я санкционирую дополнительное военное содействие Украине, которой будет предоставлено американских вооружений и оборудования на 128 миллионов долларов со складов министерства обороны», — цитирует агентство слова американского госсекретаря.

Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.

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#сша
#украина
#нато
#сво
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«Зеркало недели» сообщает о взрывах в Днепропетровской области Украины
22 сентября 2023, 01:20

Фото: iStock/Dymov

Несколько взрывов произошло в Синельниковском районе Днепропетровской области Украины, сообщило украинское издание «Зеркало недели». Каких-либо подробностей случившегося не приводится, за исключением того, что ранее в регионе объявляли воздушную тревогу.
Ранее практически по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Киеве, Львове и других крупных городах.

Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные Силы России начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после атаки на Крымский мост, за которой, как считают российские власти, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога ежедневно объявляется во всех регионах Украины, иногда сразу по всей стране.

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#взрывы
#украина
#воздушная тревога
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Выпускающие танки для ВСУ харьковские заводы поражены российским ракетным ударом
22 сентября 2023, 00:39

Фото: iStock/3sbworld

Харьковский завод транспортного машиностроения имени Малышева, который входит в состав концерна «Укроборонпром» и выпускает танки и БМП для нужд украинской армии, попал под ракетный удар Вооружённых сил РФ. Об этом рассказал в разговоре с РИА Новости координатор пророссийского Николаевского подполья Сергей Лебедев, сославшийся на своих харьковских товарищей.
По словам Лебедева, подполье зафиксировало шесть взрывов — в том числе и на находящемся рядом с ХЗТМ заводе металлических изделий имени Фрунзе. Он предоставил фотографии, на которых видны последствия ракетных ударов — поднимающиеся над территорией завода столбы дыма. 



«Пророссийское подполье города Харькова зафиксировало передвижение техники, которая завозила какие-то грузы <...> Сегодня подполье зафиксировало точность попадания и итоги прилетов», — подытожил Сергей Лебедев.

Ранее о поражении производственного здания в Слободском районе Харькова, то есть там же, где расположены заводы Малышева и Фрунзе, сообщал и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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#ракета
#вооружённые силы рф
#харьков
#завод
#всу
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Экс-агент MI6 Крук: ВСУ откажутся от второго контрнаступления
Экс-агент MI6 Крук: ВСУ не выполнят приказ Зеленского идти в наступление
21 сентября 2023, 21:43

Фото: iStock/Olena_Z

Если от Зеленского поступит приказ о новом контрнаступлении, украинские военные откажутся его выполнять. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил бывший агент MI6 Аластер Крук.
Эксперт отметил, что неудачи Украины в контрнаступлении привели к калоссальным потерям бойцов, а также окончательной измотанности оставшихся военных. А в российской армии наблюдается обратная ситуация – достаточное количество бойцов и новые виды вооружения, среди которого танки, дроны и истребители.

В заключение Крук отметил, что возможный призыв Зеленского начать новое контрнаступление будет выглядеть крайне странно, с учётом отсутствия как таковой армии, вооружения, а также возможности покупки войск у других государств. 

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#украина
#контрнаступление
#владимир зеленский
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