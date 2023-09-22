Марочко: ВСУ пытаются вернуть утраченные позиции под Новоселовским в ЛНР

Харьковский завод транспортного машиностроения имени Малышева, который входит в состав концерна «Укроборонпром» и выпускает танки и БМП для нужд украинской армии, попал под ракетный удар Вооружённых сил РФ. Об этом рассказал в разговоре с РИА Новости координатор пророссийского Николаевского подполья Сергей Лебедев, сославшийся на своих харьковских товарищей.