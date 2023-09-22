Марочко: ВСУ пытаются вернуть утраченные позиции под Новоселовским в ЛНР

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Еще 5 сентября министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что позиции Вооруженных сил РФ улучшились благодаря освобождению населенного пункта Новоселовское в ЛНР. Военный эксперт, полковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ в этом районе предпринимают попытки вернуть утраченные позиции.
Марочко также отметил, что украинские боевики малыми группами регулярно пытаются зайти во фланги наших обороняющихся подразделений, чтобы затем иметь возможность их окружения. Пока российские бойцы успешно пресекают все попытки ВСУ вернуть себе территории, утраченные в результате продвижения частей ВС РФ.
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Александр Бойцов