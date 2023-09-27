Марочко: ВСУ пытаются восстановить силы после боев в ЛНР

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На Купянском направлении противник проводит перегруппировку и восстанавливает боеспособность после тяжелых боев, в которых понесли огромные потери в живой силе. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
По его словам, ВСУ несут большие потери в боях в районах Синьковки, Петропавловки и Новоселовского. Из-за этого украинское командование вынуждено регулярно восполнять потери и восстанавливать боеспособность украинских войск. Марочко уточнил, что происходит это прямо на передовой без ротационных мероприятий.
При этом он подчеркнул, что военно-учетные специальности украинских военнослужащих не учитываются при формировании подразделений, отправляемых в самые горячие точки.
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«Разбитые подразделения перебрасывают на другие участки, соединяя их с такими же небоеспособными боевиками. На их место, как правило ставят военнослужащих с второй и третьей линии обороны», - пояснил Марочко в своем Telegram-канале.
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Элина Позднякова