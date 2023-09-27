Марочко: ВСУ пытаются восстановить силы после боев в ЛНР

ВСУ так и не смогли в ходе своего контрнаступления подобраться к первой линии российской обороны у Работино, они несут колоссальные потери при попытках атаки, однако сделать ничего не могут. Об этом рассказал глава запорожского движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов.