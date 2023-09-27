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Марочко: ВСУ пытаются восстановить силы после боев в ЛНР

27 сентября 2023, 08:21
Фото: iStock/Olena_Z

Фото: iStock/Olena_Z

На Купянском направлении противник проводит перегруппировку и восстанавливает боеспособность после тяжелых боев, в которых понесли огромные потери в живой силе. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
По его словам, ВСУ несут большие потери в боях в районах Синьковки, Петропавловки и Новоселовского. Из-за этого украинское командование вынуждено регулярно восполнять потери и восстанавливать боеспособность украинских войск. Марочко уточнил, что происходит это прямо на передовой без ротационных мероприятий.

«Разбитые подразделения перебрасывают на другие участки, соединяя их с такими же небоеспособными боевиками. На их место, как правило ставят военнослужащих с второй и третьей линии обороны», - пояснил Марочко в своем Telegram-канале.


При этом он подчеркнул, что военно-учетные специальности украинских военнослужащих не учитываются при формировании подразделений, отправляемых в самые горячие точки.

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#рф
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ВСУ эвакуировали с передовой в ЛНР «важную персону» с помощью санавиации
Марочко: ВСУ эвакуировали «важную персону» с передовой с помощью санавиации
27 сентября 2023, 08:43

Фото: iStock/Michele Ursi

С линии соприкосновения на Краснолиманском направлении ВСУ эвакуировали «важную персону». Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
По его словам, украинские военные на участке линии соприкосновения Сватово-Кременная запрашивали экстренную эвакуацию для военнослужащего с привлечением санавиации.

«Исходя из поведения противника и его действий, с большой долей вероятности можно предположить, что ранение получил высокопоставленный куратор либо офицер высшего командного звена», - предположил Марочко в своем Telegram-канале.

Марочко также рассказал, что на Купянском направлении противник проводит перегруппировку и восстанавливает боеспособность после тяжелых боев, в которых понесли огромные потери в живой силе. По его словам, разбитые подразделения перебрасывают на другие участки, соединяя их с такими же небоеспособными боевиками. На их место, как правило ставят военнослужащих с второй и третьей линии обороны.

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#всу
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В Брянске уничтожили беспилотник со взрывчаткой
27 сентября 2023, 08:17

Фото: iStock/aapsky

Обломки аппарата упали в лесу — в 30 метрах от жилого дома на Уральской улице.
SHOT пишет, что вражеский БПЛА был сбит накануне вечером на окраине Брянска. На месте падения дрона силовики нашли кумулятивный снаряд «К3-6», два брикета взрывчатки С-4 массой 1140 г и взрыватель МД5М. Никто не пострадал.

Ранее российская система ПВО сбила беспилотник самолётного типа у Белгорода. Об этом  сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, пострадавших в результате обстрела нет, также не получили повреждения объекты инфраструктуры. В настоящее время оперативные службы работают на месте падения беспилотника и уточняют последствия происшествия.

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В США заявили, что на Украине происходит бессмысленная бойня
19FortyFive: США не хотят прекращать конфликт с Россией
27 сентября 2023, 07:59

Фото: iStock/JARAMA

США не хотят решать украинский конфликт мирными путём, несмотря на то, что Украина не имеет никаких шансов победить Россию на поле боя. Такое мнение высказал эксперт 19Forty Five Дэниэл Дэвис.
«У США нет стратегии для завершения войны. Вашингтон даже не представляет, как закончится конфликт, и выступает против любых попыток решить его дипломатическим путем», — считает Дэвис.

Он уверен, что Украина не имеет ни малейшей возможности одержать победу над Россией на поле боя, а все поставки вооружения странами Запада и бесконечна поддержка совершенно бессмысленны.

При этом отставной разведчик американской армии Скотт Риттер считает, что президент Украины Владимир Зеленский не сможет самостоятельно определить дату завершения конфликта с Россией, и всё, на что он способен — это подписать капитуляцию.

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#сша
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#поддержка
#поставки
#вооружения
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Рогов: ВСУ не смогли подобраться к первой линии обороны РФ у Работино
27 сентября 2023, 07:50

Фото: iStock/SergeyVButorin

ВСУ так и не смогли в ходе своего контрнаступления подобраться к первой линии российской обороны у Работино, они несут колоссальные потери при попытках атаки, однако сделать ничего не могут. Об этом рассказал глава запорожского движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов рассказал, что украинские власти уже несколько раз сообщали о прорыве первой линии российской обороны на участке Работино - Вербовое ореховского направления в Запорожской области, однако все эти сообщения являются лишь вбросом.

«Шквальные атаки украинских боевиков сдерживаются и отражаются нашими защитниками. Враг бросил в бой большое число бронетехники и личного состава, но наша первая линия обороны остается неприступной», - сказал Рогов.

Он также отметил, что ВС РФ не подпускают ВСУ к первой линии обороны и уничтожают его далеко от нее. Он подчеркнул, что за все время контрнаступления украинские военные не смогли подобраться к первой линии обороны. Рогов добавил, что российские военные не только обороняются, но и осуществляют контратаки.

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#военные
#украина
#всу
#вс рф
#рогов
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ТАСС: Уже более 10 тысяч бойцов ВСУ сдались в плен по радиопозывному «Волга»
27 сентября 2023, 06:02

Фото: iStock/Sinenkiy

Уже больше 10 тысяч бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) сдались в плен, используя позывной «Волга» на радиоволне 149.200, которая с лета работает на всех направлениях СВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник в оперативных службах.
Как уточнил собеседник агентства, нередки случаи, когда целые группы украинских военных «выбирают жизнь» с использованием данной радиоволны и сдаются в плен. При этом он особо отметил, что все пленные накормлены и обеспечены необходимой медицинской помощью.

В последнее время число пленных, использовавших «Волгу» для этих целей, постоянно растёт.Так, один из источников РИА Новости предоставил журналистам видеозапись, на которой один из солдат ВСУ на направлении Сватово — Кременная выходит к российским военным с куском светлой материи, показывая, что хочет сдаться. Затем из-за высокой травы появляются два его сослуживца, несущие ящик со снарядами, ставят его на дорогу, а потом уходят вновь, чтобы принести ещё три таких же ящика.

После того, как передача трофеев состоялась, украинцам по радиоканалу назначили другую точку выхода, где они в итоге и сдались в плен бойцам РФ.

Некоторые военнопленные ВСУ не хотят возвращаться по обмену на Украину. Один из них, Дмитрий, сдался в плен российским бойцам в 2022 году. Он сказал, что планирует жить, работать и строить семью в ДНР. Еще один пленный, Валерий, сам пришел на российский фильтрационный пункт под Мариуполем весной 2022 года. Он уроженец Донбасса, а потому написал заявление, что хочет остаться жить на территории Российской Федерации.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
#всу
#украина
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Российская артиллерия сорвала ротацию ВСУ на Купянском направлении
РИА Новости: Российская артиллерия сорвала ротацию ВСУ на Купянском направлении
27 сентября 2023, 05:52

Фото: сайт Минобороны РФ

Глава пресс-центра группировки ВС РФ «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что российская артиллерия сорвала ротацию войск Украины под Синьковкой на Купянском направлении.
«В полосе обороны 6-й общевойсковой армии противник предпринял попытку провести ротацию подразделений 14 механизированной бригады на передовых позициях в районе Синьковка. Огнем артиллерии мотострелкового соединения ротация сорвана», — цитирует РИА Новости слова собеседника.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#минобороны рф
#сво
#всу
#вс рф
#запад
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Минобороны РФ сообщило о перехвате 5 HIMARS, ракеты HARM и авиабомбы JDAM
27 сентября 2023, 04:50

Фото: iStock/Michael_Fitzsimmons

За истекшие сутки российские системы ПВО сумели перехватить пять снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, управляемую авиабомбу JDAM и ракету HARM производства США. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Минобороны РФ.
Помимо этого, в российском оборонном ведомстве заявили также, что в течение тех же суток на территориях Донецкой народной республики (ДНР), Луганской народной республики (ЛНР), Херсонской, Запорожской и Харьковской областей было сбито и уничтожено 57 беспилотных летательных аппаратов Украины.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#украина
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#ракета
#оружие
#минобороны рф
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На Сватовском направлении группа бойцов ВСУ сдалась в плен
РИА Новости: На Сватовском направлении группа бойцов ВСУ сдалась в плен России
27 сентября 2023, 04:48

Фото: iStock/Mariia Kokorina

На направлении Сватово — Кременная группа бойцов ВС Украины сдались в плен военнослужащим ВС РФ. Они принесли с собой ящики с боеприпасами, предварительно выйдя на специальный открытый радиоканал.
«На направлении Сватово — Кременная по открытому каналу связи, вызывая позывной «Волга», который находится на открытой частоте «149.200», сдались трое военнослужащих ВСУ, также они вынесли боекомплект. Перед сдачей в плен они в качестве трофеев вынесли имеющийся у них БК», — цитирует РИА Новости слова источника, знакомого с ситуацией.

После передачи трофеев украинским бойцам назначили другую точку выхода, где произошла сдача в плен.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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«Посмотрите на карту»: В Британии высмеяли попытку Украины захватить Крым

#сво
#всу
#вс рф
#военные
#украина
#россия
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«Посмотрите на карту»: В Британии высмеяли попытку Украины захватить Крым
27 сентября 2023, 04:28

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Читатели Daily Express высмеяли заявление экс-советника Верховной Рады Украины Николая Волковского о захвате полуострова Крым.
Волковский ранее заявил, что, по словам бывшего командующего силами НАТО в Европе, завоевание Крыма Киевом всего лишь «дело времени».

«Посмотрите в глаза реальности, Украина едва может захватить маленькую деревню и удержать ее», — оставил комментарий
пользователь с ником chasarmo.

«Можно подумать, что российские войска остановятся после слов «источников в НАТО», — добавил Kurkku.

«Раз у Украины все настолько хорошо, то ей больше не придется паразитировать на британских налогоплательщиках», — отметил комментатор nottavog.

Обычная украинская пропаганда. Посмотрите на карту ­— у них никакого прогресса», — заключил steifel.

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