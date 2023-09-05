Марочко: ВСУ попытались ВС РФ с флангов на Красно-Лиманском направлении

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На Красно-Лиманском направлении ВСУ попытались обойти российскую группировку с флангов, чтобы захватить передовые позиции ВС РФ, однако были вовремя замечены и разгромлены. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Украинские боевики, силами двух штурмовых групп численностью до взвода в каждой, одновременно под покровом ночи выдвинулись по направлению наших позиций с района населенного пункта Червоная Диброва и Серебрянского лесничества», - написал Марочко в своем Telegram-канале.
Он объяснил, что таким образом, ВСУ предприняли попытку зайти во фланги ВС РФ, для того чтобы захватить передовые позиции и отсечь их от основных сил. Однако противник был вовремя замечен, после чего по нему был нанесен огневой удар.
Ранее глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что украинским военным запрещают забирать трупы солдат с поля боя. По его словам, поля сражения буквально усеяны телами украинских солдат, которые никто не забирает.
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Элина Позднякова