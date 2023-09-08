Марочко: ВСУ сменили тактику атак на Краснолиманском направлении

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Вооруженные силы Украины сменили тактику атак на Краснолиманском направлении, заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в «РИА Новости».
«В районе населенного пункта Червоная Диброва отмечается, что вооруженные формирования Украины комбинируют штурмовые действия с позиционными. После «накатов» идет активная контрбатарейная борьба», - прокомментировал ситуацию Марочко.
По его словам, такая тактика помогает выиграть время на перегруппировку, а также восстановление боеспособности подразделений.
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