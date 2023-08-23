Марочко: ВСУ совершили более 10 провальных попыток штурма на Краснолиманском направлении

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Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ более десяти раз за неделю безуспешно пытались атаковать населенные пункты на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.
Марочко отметил, что украинские боевики пытались штурмовать утерянные ранее позиции в районе сел Терны и Торское, а также в Серебрянском лесничестве. Он добавил, что все атаки ВСУ были отражены, прорыв линии обороны не произошел.
По мнению подполковника ЛНР в отставке, ВС РФ неоднократно срывали мероприятия по замене личного состава украинских войск, а также попытки ВСУ восполнить расход боеприпасов.
Ранее ВСУ выпустили по центру Донецка 6 снарядов калибром 155 мм. Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале подтвердил, что центр Донецка находится под массированным обстрелом. Он также отметил, что в зоне риска граница между Ворошиловским и Киевским районами.
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По мнению подполковника ЛНР в отставке, ВС РФ неоднократно срывали мероприятия по замене личного состава украинских войск, а также попытки ВСУ восполнить расход боеприпасов.
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Екатерина Коршунова