Попытки Вооруженных Сил Украины (ВСУ) перебросить свои силы на левый берег реки Днепр столкнулись с неудачей. Военный аналитик Василий Дандыкин утверждает, что до 27 ноября на том участке территории украинской морской пехоты не появится.