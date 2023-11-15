Марочко: ВСУ стали часто атаковать гражданские объекты дронами

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Вооруженные силы Украины стали чаще атаковать гражданскую инфраструктуру прифронтовых городах на краснолиманском направлении, об этом подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в интервью для «РИА Новости».
«За последнее время участились случаи использования ВФУ (Вооруженными формированиями Украины) ударных БПЛА для разрушения гражданской инфраструктуры и поражения критически важных объектов, обеспечивающих жизнедеятельность прифронтовых населенных пунктов», - прокомментировал ситуацию Марочко.
По его словам, ВСУ наносят удары беспилотниками по жилым домам, линиям электропередач, а также объектам, обеспечивающим подачу газа и электричества.
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