Марочко: ВСУ стягивают резервы на Купянском направлении для сдерживания ВС РФ

ВСУ стягивают резервы на Купянском направлении в районах Песчаного, Берестового и Стельмаховки, чтобы не дать российским военным прорвать линию обороны. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, со ссылкой на собственные источники.