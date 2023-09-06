Марочко: ВСУ стягивают резервы на Купянском направлении для сдерживания ВС РФ

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ВСУ стягивают резервы на Купянском направлении в районах Песчаного, Берестового и Стельмаховки, чтобы не дать российским военным прорвать линию обороны. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, со ссылкой на собственные источники.
«В районы населенных пунктов Песчаное, Берестовое и Стельмаховка украинское командование в спешном порядке перебрасывает дополнительные силы и средства с целью недопущения прорыва своих оборонительных позиций на этом участке», - написал Марочко в своем Telegram-канале.
Он также добавил, что сейчас российские военные устанавливают минные заграждения в направлении Ковшаровки и Сеньково.
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Элина Позднякова