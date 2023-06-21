Марочко: ВСУ утратили несколько ключевых позиций на купянском направлении

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Украинские силы потеряли несколько ключевых позиций на купянском направлении в Харьковской области
Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, как Вооруженные силы Украины продолжают терять позиции в Харьковской области, сообщает «РИА Новости».
«По поводу наступательных действий (на купянском направлении): противник за последнее время их не реализовал, более того, вместо занятия новых рубежей он утратил несколько ключевых позиций, которые занимал на протяжении длительного времени», - прокомментировал ситуацию Марочко.
Напомним, ранее Марочко заявил, что на Краснолиманском направлении Вооруженные силы Украины палят из минометов по своим позициям. По словам эксперта, между военными произошел конфликт на почве ротации личного состава.
Ранее «Радио 1» сообщало, что контрнаступление Украины может обернуться продолжительной и кровавой бойней, не приведя к желаемым результатам.
«По поводу наступательных действий (на купянском направлении): противник за последнее время их не реализовал, более того, вместо занятия новых рубежей он утратил несколько ключевых позиций, которые занимал на протяжении длительного времени», - прокомментировал ситуацию Марочко.
Ранее «Радио 1» сообщало, что контрнаступление Украины может обернуться продолжительной и кровавой бойней, не приведя к желаемым результатам.
Евгения Парфентьева