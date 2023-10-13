Марочко рассказал о ситуации на краснолиманском направлении

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Подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко рассказал, что ВСУ возводят оборонительные сооружения и укрепляют свои позиции на участке Терны-Торское на Краснолиманском направлении. Слова военного эксперта приводит РИА Новости.
«Отмечено ведение инженерных работ по возведению фортификационных сооружений и укреплению своих позиций. При оборудовании укрепрайонов используются готовые железобетонные конструкции», — заявил Марочко, ссылаясь на собственные источники.Марочко добавил, что конструкции и бревна доставляют гражданским транспортом, а работы по оборудованию сооружений ведутся круглые сутки.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Алина Юрчак