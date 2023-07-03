Марочко: За минувшую неделю ВСУ потеряли около трех тысяч военных на Луганском направлении

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В ЛНР рассказали о потерях серди украинских боевиков в регионе
Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, сколько военных за минувшую неделю потеряли Вооруженные силы Украины на Луганском направлении, сообщает «РИА Новости».
По словам Марочко, ВСУ потеряли около трех тысяч боевиков за последнюю неделю.
В то же время, ВС РФ отразили порядка 50 атак врага в ЛНР, пресекли деятельность 14 ДРГ, а также ликвидировали порядка 75 единиц военной техники.
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По словам Марочко, ВСУ потеряли около трех тысяч боевиков за последнюю неделю.
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Евгения Парфентьева