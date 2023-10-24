Марочко заявил, что ВСУ используют «свежие» натовские боеприпасы

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ВСУ начали применять новые, выпущенные в 2023 году, боеприпасы США на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко изданию РИА Новости, ссылаясь на собственные источники.
«После исследования обломков сбитого средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Сватово реактивного снаряда РСЗО HIMARS, стало известно, что производство датировано 2023 годом», – заявил подполковник.Он обратил внимание на то, что раньше на данном участке фронта ВСУ применяли ракеты производства 2019-2021 годов.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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Алина Юрчак