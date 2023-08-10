Марочко заявил о продвижении ВС РФ на Купянском направлении

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На Купянском российские войска продолжают успешно продвигаться вперед. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«С начала текущей недели, в ходе боевых действий на Купянском направлении ВС РФ заняли до 20 опорных пунктов, и порядка 15 наблюдательных постов противника», - написал Марочко в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что в районе населенных пунктов Синьковка, Ольшаны и Новоселовское в ходе наступления ВС РФ значительно улучшили своих штурмующих подразделений. Кроме того, российские военные смогли занять более выгодные позиции. Марочко добавил, что российские силы освободили от ВСУ несколько населенных пунктов в Харьковской области и отодвинули вражескую артиллерию от границ ЛНР.
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