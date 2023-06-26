Марочко заявил о резкой активизации работы диверсантов ВСУ

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Он подчеркнул, что уже зафиксирован резкий рост действий диверсантов украинской стороны.
«По сравнению с предыдущим отчетным периодом на Сватовско-Кременском участке отмечается четырехкратное увеличение действий ДРГ противника», - подчеркнул Марочко.
Кроме того, он рассказал, что подобная тенденция может быть связана с планами командования ВСУ, которые касаются контрнаступления, а также прорыва обороны ВС РФ.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Шойгу проверил пункт управления группировки войск «Запад».