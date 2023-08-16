Марочко заявил о росте потерь Киева на Купянском направлении

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Украина с каждым днем теряет все больше военнослужащих на купянском направлении в зоне СВО. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, пишет издание РИА Новости.
Причины роста потерь среди украинских военнослужащих, состоят в том, что у ВСУ не хватает медиков, а также эвакуационных групп. Также, увеличивается число потерь из-за слабой подготовки мобилизованных и отсутствия у них опыта ведения боевых действий.
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