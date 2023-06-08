Марочко заявил о росте потерь ВСУ на Луганском направлении

Фото: Фотобанк Московской области
Андрей Марочко заявил, что увеличились потери ВСУ на Луганском направлении
Потери ВСУ на Луганском направлении за неделю возросли втрое. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта, подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко.
По его словам, сравниваются потери ВСУ в периоды с 5 по 7 июня и с 29 по 31 мая. Он также подчеркнул, что такое увеличение потерь в живой силе может иметь связь с переходом украинским военным к активным наступлениям.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Пушилин призвал отодвинуть ВСУ на 500 км от границ.
«На луганском тактическом направлении противник несет большие потери. Безвозвратные и санитарные потери противника по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели увеличились втрое», - рассказал Марочко.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Пушилин призвал отодвинуть ВСУ на 500 км от границ.
Татьяна Лаврова