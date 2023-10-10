Марочко заявил о стягивании допсил ВС Украины на Краснолиманское направление

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Армия Украины стягивают дополнительные силы на краснолиманском направлении. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, его слова передает издание РИА Новости.
По информации экс-подполковника, Вооруженные силы Украины перемещаются в район Серебрянского лесничества и населенного пункта Белогоровка. Марочко предполагает, что исходя из численности и состава прибывающих подразделений, возможно участие и в обороне, и в наступлении.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что армия Украины с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины за это время потеряли 71,5 тысячу военных, 543 танка и почти 18 тысяч бронемашин разного класса. По словам российского лидера, украинское контрнаступление безрезультатно.
Ранее начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщал, что тактическая авиагруппа Воздушно-космических сил России атаковала автомобильный мост и три пункта временного размещения ВСУ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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«Прибывают колонны как с бронетехникой, так и с личным составом», — добавил Марочко.
Ранее начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщал, что тактическая авиагруппа Воздушно-космических сил России атаковала автомобильный мост и три пункта временного размещения ВСУ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак