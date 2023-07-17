Mash: атаку на Крымский мост могли совершить водные БПЛА ВСУ

Фото: iStock/Dmetsov
Крымский мост могли атаковать с помощью модернизированных водных дронов-беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, уточняя, что сейчас - это основная версия следствия.
Из сообщения следует, что у 145 опоры, где был нанесен удар, обнаружены обломки водных мотоциклов, которые украинские военные научились модернизировать в беспилотники, начиненные взрывчаткой. Уточняется, что такие дроны могут идти к своей цели практически под водой. Они выглядывают на поверхность всего на несколько сантиметров.
Кроме того, согласно предоставленной информации, во время атаки на Крымский мост, в небе над Чёрным морем был зафиксирован разведывательно-ударный беспилотник ВВС США MQ-9 Reaper. Всего было нанесено два удара - в 03:04 и 03:20.
Напомним, сейчас на Крымском мосту остановлено движение из-за ЧП. При этом железнодорожное движение к этому часу уже возобновлено.
Читайте также:
В Минтрансе РФ сообщили о повреждении дорожного полотна на Крымском мосту
Гладков: Два белгородца погибли в результате ЧП на Крымском мосту
Власти Крыма призвали туристов по возможности не покидать гостиницы
Кроме того, согласно предоставленной информации, во время атаки на Крымский мост, в небе над Чёрным морем был зафиксирован разведывательно-ударный беспилотник ВВС США MQ-9 Reaper. Всего было нанесено два удара - в 03:04 и 03:20.
Читайте также:
В Минтрансе РФ сообщили о повреждении дорожного полотна на Крымском мосту
Гладков: Два белгородца погибли в результате ЧП на Крымском мосту
Власти Крыма призвали туристов по возможности не покидать гостиницы
Элина Позднякова