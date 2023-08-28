Mash: На Украине готовится новая волна тотальной мобилизации

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Новая волна тотальной мобилизации готовится на Украине, сообщил Telegram-канал Mash. По данным источника, она может произойти уже в сентябре 2023 года.
В распоряжении хакерской группировки «Берегини», на которые ссылается Mash, оказались документы, подтверждающие то, что военные администрации (ОВА) Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Черниговской, Одесской, Запорожской и Николаевской областей Украины уже потребовали от государственных и коммерческих предприятий страны предоставить им списки тех сотрудников, которые могут отправиться в зону боевых действий.
Подобная же участь ждет и студентов, которые возвращаются на учебу. Первый этап мобилизации — количественный — должен был быть закончен к 16 августа, а второй — качественный — к 22 августа.
Вероятнее всего, Киев рассчитывает в сжатые сроки набрать большое число людей, чтобы усилить позиции по всей линии соприкосновения и успеть продвинуться до наступления осенней непогоды.
Ранее американский генерал в отставке Дэвид Петреус в статье для Washington Post сообщил, что Украина приступила к полной мобилизации после провала контрнаступления. Эксперт считает, что Киев не сдастся, несмотря на крупное поражение на Запорожском направлении. А тотальная мобилизация всех слоёв населения свидетельствует об их намерениях продолжать вести бои.
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Подобная же участь ждет и студентов, которые возвращаются на учебу. Первый этап мобилизации — количественный — должен был быть закончен к 16 августа, а второй — качественный — к 22 августа.
Ранее американский генерал в отставке Дэвид Петреус в статье для Washington Post сообщил, что Украина приступила к полной мобилизации после провала контрнаступления. Эксперт считает, что Киев не сдастся, несмотря на крупное поражение на Запорожском направлении. А тотальная мобилизация всех слоёв населения свидетельствует об их намерениях продолжать вести бои.
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Артем Путинцев