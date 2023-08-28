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Mash: На Украине готовится новая волна тотальной мобилизации

28 августа 2023, 23:37

Фото: iStock/Michele_Ursi

Новая волна тотальной мобилизации готовится на Украине, сообщил Telegram-канал Mash. По данным источника, она может произойти уже в сентябре 2023 года.
В распоряжении хакерской группировки «Берегини», на которые ссылается Mash, оказались документы, подтверждающие то, что военные администрации (ОВА) Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Черниговской, Одесской, Запорожской и Николаевской областей Украины уже потребовали от государственных и коммерческих предприятий страны предоставить им списки тех сотрудников, которые могут отправиться в зону боевых действий.

Подобная же участь ждет и студентов, которые возвращаются на учебу. Первый этап мобилизации — количественный — должен был быть закончен к 16 августа, а второй — качественный — к 22 августа.


Вероятнее всего, Киев рассчитывает в сжатые сроки набрать большое число людей, чтобы усилить позиции по всей линии соприкосновения и успеть продвинуться до наступления осенней непогоды.

Ранее американский генерал в отставке Дэвид Петреус в статье для Washington Post сообщил, что Украина приступила к полной мобилизации после провала контрнаступления. Эксперт считает, что Киев не сдастся, несмотря на крупное поражение на Запорожском направлении. А тотальная мобилизация всех слоёв населения свидетельствует об их намерениях продолжать вести бои.

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#украина
#мобилизация
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РИА Новости: Артиллеристы российского спецназа уничтожили пехоту ВСУ в районе Клещеевки
29 августа 2023, 05:32

Фото: iStock/aapsky

Артиллеристы российского спецназа «Викинг» уничтожили пехоту Вооружённых сил Украины (ВСУ), которая пыталась контратаковать в районе Клещеевки под Артёмовском. Об этом сообщает РИА Новости.
Расчёт беспилотника выявил живую силу противника в лесопосадке. После получения координат цели артиллерия ВС РФ нанесла точный удар по украинской пехоте.

Российские военнослужащие продолжают выполнять специальные задачи по защите Донбасса в рамках СВО, объявленной 24 февраля прошлого года, президентом РФ Владимиром Путиным.

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#всу
#вооружённые силы рф
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Вертолёты Ми-35М разгромили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом
Минобороны РФ: Вертолёты Ми-35М разгромили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом
29 августа 2023, 05:30

Фото: iStock/Oleg Elkov

Экипажи многоцелевых ударных вертолетов Ми-35М ЦВО ликвидировали опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
Уточняется, что российские вертолёты уничтожили опорный пункт при взаимодействии с передовым авиационным наводчиком и с применением неуправляемых авиационных ракет.

«Задача была выполнена успешно, цель была поражена в полном объеме со 100%-ным качеством», — цитирует агентство слова летчика с позывным «Крот».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#вмф
#сво
#всу
#украина
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Члены экипажа танка «Алёша» получили знаки отличия героев Приморья
29 августа 2023, 04:48

Фото: iStock/Radist

Участники экипажа танка «Алеша» лейтенант Александр Леваков и ефрейтор Илья Гаврилов получили знаки особого отличия «Герой Приморья» из рук главы региона Олега Кожемяко. Об этом сообщила пресс-служба приморского краевого правительства.
23 августа президент России Владимир Путин в Кремле лично вручил звёзды Героев России экипажу «Алёши». Вручение прошло в ходе мероприятия, посвящённого 80-летию победы в Курской битве.

Напомним, в начале июня 2023 года экипаж российского танка Т-80 в одиночку остановил колонну 23-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины, включавшую в себя два танка и шесть бронемашин, не получив при этом повреждений.

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#танки
#награды
#подвиг
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Минобороны: ВМФ России нанёс высокоточный удар по авиационному складу ВСУ
29 августа 2023, 02:37

Фото: iStock/alexnikit1981

Военно-морской флот РФ в понедельник ночью нанес успешный групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по складу авиационного вооружения и боеприпасов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России.
В российском оборонном ведомстве добавили, что цель удара была достигнута, объект поражен.

Также в министерстве рассказали, что российская ПВО перехватила три управляемые бомбы JDAM и уничтожила 27 беспилотников за сутки.

Всего с начала СВО были уничтожены 466 самолетов воздушных сил Украины, 247 вертолетов, 6 179 беспилотников, 11 538 танков и других боевых бронированных машин, 1 146 боевых машин РСЗО, 6 095 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12 480 единиц специальной автомобильной техники.

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#вмф
#минобороны
#всу
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На Украине в четырех областях объявили воздушную тревогу
29 августа 2023, 01:04

Фото: iStock/sandsun

В Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Отмечается, что в 00.05 была объявлена тревога в Харьковской области, после чего распространилась и на другие регионы.

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#регионы
#тревога
#украина
#сво
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Экс-советник Кучмы Соскин обвинил Зеленского в госизмене
28 августа 2023, 22:46

Фото: iStock/JARAMA

Президента Украины Владимира Зеленского стоит предъявить обвинение в госизмене, так как его политика приводит к массовой гибели украинцев. Так считает бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Зеленский совершает геноцид и хочет уничтожить Украину. Ему нужно предъявить обвинения в госизмене, потому что он виновен в массовой гибели людей. Он превратил Украину в концлагерь», — заявил Соскин своем блоге на YouTube.

По его мнению, украинский лидер не способен адекватно оценивать ситуацию и менять свою позицию в конфликте с Россией. В результате подобных действий Зеленского ВСУ несут огромные потери, при этом положение самой Украины продолжает ухудшаться.

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#всу
#вс рф
#минобороны
#зеленский
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Алаудинов раскрыл потери ВСУ за время контрнаступления
Алаудинов: ВСУ потеряли более 40 тысяч убитыми в ходе контрнаступления
28 августа 2023, 22:14

Фото: iStock/Olena_Z

Командир отряда спецназа «Ахмат», Герой России Апты Алаудинов заявил, что ВСУ потеряли более 40 тысяч военных убитыми в ходе своего контрнаступления.
«У врага огромные потери. Контрнаступление давно «забуксовало». Они сняли определенное количество сил и средств с разных направлений. Сюда перекинуты серьезные дополнительные силы. Есть иностранные формирования. Однако противник планомерно и масштабно уничтожается», - написал Алаудинов в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что находится со своими подразделениями в районе Клещеевки на протяжении двух месяцев. По его словам, украинское командование продолжает надеяться на положительный результат на поле боя, который можно было бы предоставить «западным хозяевам». Однако военный подчеркнул, что все эти попытки безрезультатны. 

Алаудинов также уточнил, что в ходе украинского контрнаступления ВСУ понесли более 40 тысяч безвозвратных потерь.

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#страны
#telegram
#всу
#вс рф
#минобороны
#контрнаступление
#Харьков
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Минобороны РФ: Российская ПВО сбила беспилотник над Белгородской областью
28 августа 2023, 21:54

Фото: iStock/aapsky

В Минобороны сообщили, что в небе над Белгородской областью российская система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотный летательный аппарат.
«Сегодня в районе 21.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Таким образом, согласно сообщению, дежурные средства ПВО России уничтожили вражеский беспилотник в небе над Белгородской областью.

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#беспилотник
#бпла
#истребители
#пво
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ФСБ обвинила матроса Балтийского флота в госизмене
28 августа 2023, 21:39

Фото: iStock/Elena Horrmann

В ФСБ завершили расследование уголовного дела, по результатам которого матросу Балтийского флота Егору Тюкину предъявлено обвинение в совершении государственной измены. Об этом передаёт ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Егор Сергеевич Тюкин, военнослужащий рядового состава Балтийского флота, обвиняется в государственной измене. Его уголовное дело уже передано в военный суд для рассмотрения», - говорится в сообщении.

Уточняется, что дело в отношении матроса будет рассматриваться военным судом в закрытом режиме.  При этом подробности дела не раскрываются, а его материалы проходят под грифом «совершенно секретно».

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