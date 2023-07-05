Mash: русские хакеры сорвали всеобщую мобилизацию на Украине

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Русским хакерам из «Солнцепека» удалось сорвать всеобщую мобилизацию на Украине.
Хакеры уничтожили целую сеть баз данных государственной службы статистики, с помощью которой ВСУ искали призывников, пишет Telegram-канал Mash.
Информацию по лицам призывного возраста собирали и передавали властям и военкоматам. Хакеры практически уничтожили систему: теперь серверы не работают, с компьютеров сотрудников удалена информация, а процессы, поломаны.
Также хакерам удалось обнаружить списки военной техники, которая была поставлена Норвегией, Литвой и Польшей. В документах была опись неработающего и сломанного оборудования.
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Информацию по лицам призывного возраста собирали и передавали властям и военкоматам. Хакеры практически уничтожили систему: теперь серверы не работают, с компьютеров сотрудников удалена информация, а процессы, поломаны.
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Мария Фирсова