Mash: русские хакеры сорвали всеобщую мобилизацию на Украине

Руководитель управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светлана Лапа заявила, что в Забайкальском крае в селе Куанда число людей, заразившихся трихинеллезом после употребления медвежатины, выросло до 15. Об этом сообщает ГТРК «Чита».