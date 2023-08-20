Mash: Системы ПВО сбили 12 дронов над Белгородской областью

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Киевский режим предпринял очередную массовую атаку на мирную инфраструктуру на территории российского региона. Системами противовоздушной обороны обнаружены и уничтожены 12 беспилотных летательных аппаратов над Белгородской областью.
Не имея возможности добиться каких-либо заметных успехов на поле боя, киевский режим все чаще прибегает к террористическим методам, атакуя мирные российские города и объекты. Сегодня ранним утром неприятельский беспилотник атаковал железнодорожный вокзал в Курске. В результате пять человек получили ранения, повреждены фасад и крыша здания.
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Александр Бойцов