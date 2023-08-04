Mash: в даркшопе начали продавать органы погибших украинских военных

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В крупнейшем магазине в даркнете теперь можно приобрести органы погибших украинских военных, среди них сердце, печень, почки, стоимость которых составляет от 5000 евро за штуку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Из сообщения следует, что раньше даркшоп торговал оружием, боеприпасами и миграционными возможностями. Однако теперь ассортимент пополнился человеческими органами погибших украинских военных. Продавец заявляет, что под заказ можно оперативно раздобыть любой орган. Сердце можно купить за 25 тысяч евро, а почки – за 12 тысяч евро.
При этом доставка осуществляется только в страны Евросоюза. Посылка отправляется в специальном медицинском ящике, доставить обещают за 48-60 часов. Также органы можно забрать в заранее обусловленном месте по полной предоплате. Кроме того, заказ могут передать лично в руки по предоплате в 35%. Для этого понадобится лишь фото паспорта, ссылки на соцсети и фото в определённом месте с заранее озвученными вещами.
По информации Mash, принимать участие к торговле человеческими органами могут причастные к Армии освобождения Косова, лидер которой занимался продажей органами погибших сербских солдат и мирных жителей. По некоторым данным, эта армия может присутствовать на Украине, однако под другим названием.
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При этом доставка осуществляется только в страны Евросоюза. Посылка отправляется в специальном медицинском ящике, доставить обещают за 48-60 часов. Также органы можно забрать в заранее обусловленном месте по полной предоплате. Кроме того, заказ могут передать лично в руки по предоплате в 35%. Для этого понадобится лишь фото паспорта, ссылки на соцсети и фото в определённом месте с заранее озвученными вещами.
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Элина Позднякова