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Маск обвинил Трюдо в попытке уничтожить свободу слова в Канаде

Маск обвинил Трюдо в ударе по свободе слова в Канаде из-за нового регулирования
02 октября 2023, 01:55
Фото: pm.gc.ca

Фото: pm.gc.ca

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск обвинил премьер-министра Канады Джастина Трюдо в попытке ограничить свободу слова в стране.
Маск высказал свое мнение относительно вступления в силу нового регулирования, касающегося онлайн-платформ, предоставляющих стриминговые сервисы и услуги публикации подкастов в Канаде.

«Трюдо пытается уничтожить свободу слова в Канаде. Позорно», - написал Маск в соцсетях.

В конце сентября Комиссия по радиовещанию и телекоммуникациям Канады (CRTC) представила новые правила для онлайн-платформ, работающих с стримингом и подкастами. Согласно этим правилам, онлайн-платформы, генерирующие годовой доход свыше 10 миллионов канадских долларов (примерно 7,4 миллиона долларов США), обязаны зарегистрироваться в стране до 28 ноября 2023 года. Эти требования охватывают различные онлайн-сервисы, включая социальные сети.

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Боррель предупредил Украину о необходимости поработать для членства в ЕС
Боррель: Европа должна заставить Украину поработать для вступления в Евросоюз
02 октября 2023, 01:06

Фото: eeas.europa.eu

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Украине потребуется дополнительные усилия для вступления в Европейский союз (ЕС).
В своем заявлении, которое приводит ТАСС, он указал, что Украина предстоит «трудный бой», чтобы достичь этой цели. Боррель подчеркнул, что вступление Украины в ЕС не произойдет «завтра или послезавтра». Тем не менее, он отметил, что ЕС хотел бы, чтобы это произошло «раньше, а не позже», так как это было бы наилучшей гарантией безопасности для страны.

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#украина
#страны
#ес
#киев
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Украинские войска за сутки 33 раза обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 123 боеприпаса
02 октября 2023, 00:54

Фото: iStock/Mikhail Dmitriev

Украинские вооруженные силы обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР) 33 раза за последние 24 часа, выпустив в общей сложности 123 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями со стороны Украины (СЦКК).
«За прошедшие сутки представительство информировало о 33 случаях обстрелов со стороны вооруженных сил Украины. На направлении Донецка было зафиксировано 15 обстрелов из артиллерии калибром 155 миллиметров, на Горловском направлении — 17 обстрелов из артиллерии и 152 миллиметров, а на Ясиноватском направлении — один обстрел из артиллерии калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Обстреляны населенные пункты, включая Горловку, Зайцево, Ясиноватский район, Донецк и Еленовку. Кроме того, за последние сутки поступила информация о ранении женщины 1958 года рождения в населенном пункте Верхнеторецкое.

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#донецк
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Задержанный в Белоруссии украинский диверсант заявил, что Киев его предал
Обвиняемый в атаке на аэродроме под Минском заявил, что Киев его забыл и бросил
02 октября 2023, 00:38

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Обвиняемый в диверсии против российского военного самолета А-50 на аэродроме под Минском украинец Николай Швец заявил о своем разочаровании в украинской стороне, что его бросили и предали. Он также утверждает, что дипломаты не посещали его в СИЗО и не помогли найти адвоката. Швец сделал эти заявления в интервью телеканалу «Беларусь 1».
«Меня бросили, меня забыли, меня предали... Из посольства никто не пришел. Самое главное, что адвоката никто не нанял», - заявил Швец.
Он также выразил сомнения относительно целесообразности самой акции против самолета и предположил, что его могли использовать для других задач.

Швец был обвинен в проведении диверсии против российского военного самолета в Белоруссии в конце февраля.

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#всу
#британия
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
«Зеркало недели»: взрывы прозвучали в подконтрольном ВСУ городе Херсон
02 октября 2023, 00:15

Фото: istockphoto/RamonCast

В Херсоне, который находится под контролем Вооруженных сил Украины, произошли взрывы, сообщает издание «Зеркало недели» в своем Telegram-канале.
Ранее в военных частях Херсонской области, находящихся под контролем украинских властей, была объявлена воздушная тревога.

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#воздушная тревога
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Крымский мост временно закрыли для движения транспорта
Крымский мост полностью перекрыли на ночь для проведения восстановительных работ
01 октября 2023, 23:57

Фото: iStock/Vyacheslav_Makaryev

В связи с проведением восстановительных работ, движение автотранспорта на Крымском мосту будет ограничено с 2 октября с 21:00 по 3 октября до 06:00 мск. Об этом сообщается в Telegram-канале, посвященном оперативной обстановке на этом транспортном переходе.
«Второго октября на автоподходах к Крымскому мосту планируются ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 21:00 до 06:00 03.10 в связи с проведением восстановительных работ», - говорится в сообщении.
Водителей просят заранее планировать свои поездки и следить за актуальной информацией.

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#ограничения
#поездки
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Американский ленд-лиз для Украины закончился
«Страна.ua»: в США истек закон по ленд-лизу для Украины
01 октября 2023, 23:18

Фото: iStock/Andrii Atanov

Завершился финансовый год 2023 в Соединенных Штатах, который предполагал предоставление Украине военной помощи по программе ленд-лиз. Об этом информирует украинское издание «Страна.ua».
Согласно данным, финансовый год закончился 30 сентября, и за весь его период Украина не получила ничего по этой программе, так как США использовали другие средства для оказания помощи Украине.

Авторы статьи также отмечают, что в реальности механизм ленд-лиз не был активирован, так как США предоставляли Украине вооружение без оплаты и условий, что оказывалось более выгодным экономически для Киева, чем программа ленд-лиз. Представители Белого дома также объяснили, что данный механизм не был использован по этой причине.

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#сша
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#вооружение
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#дома
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Российские военные взяли в плен две группы солдат ВСУ под Артемовском
Бойцы ЗВО взяли в плен две группы украинских солдат под Артемовском
01 октября 2023, 23:09

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Бойцы из 1-й гвардейской танковой армии, дислоцированные в Западной группировке войск, захватили две группы мобилизованных солдат Вооруженных сил Украины под Артемовском, передает РИА Новости.
По словам военнослужащего, среди захваченных находились солдаты из 77-й аэромобильной бригады и 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Пленные рассказали, что их отправили на пустые позиции на переднем крае обороны с задачей наблюдения. Им обещали поддержку от разведчиков с использованием беспилотных летательных аппаратов. Однако они остались в одиночестве и вскоре встретили российских военнослужащих.

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#солдаты
#донбасс
#армия россии
#пленные
#всу
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Пленные бойцы ВСУ рассказали, что трупы их сослуживцев не вывозят из окопов
Пленный боец: солдатам ВСУ приходится находиться в окопах с трупами сослуживцев
01 октября 2023, 21:54

Фото: iStock/beekeepx

Военнослужащий 56-ой отдельной мотопехотной бригады ВСУ Виталий Мельниченко, который был взят в плен под Артемовском, рассказал, что украинским военнослужащим приходится стоять на позициях под Артемовском, с которых даже не эвакуируют тела их погибших сослуживцев. Об этом сообщает РИА Новости.
Пленный пояснил, что в окопах находятся трупы солдат, которые начинают разлагаться. Примерное время их смерти составляет три-четыре месяца назад.

Мельниченко отметил, что эти позиции из-за их не очень удачного расположения были не нужны ни ВС РФ, ни ВСУ, но командование отправило украинских военнослужащих туда для того, чтобы показать, что Киев держит под контролем больше территории. По словам пленного, тела погибших солдат не эвакуируют из-за «разгильдяйства» украинских командиров.

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Кадыров осмотрел технику НАТО, захваченную спецназом «Ахмат» в зоне СВО
Кадыров осмотрел технику стран НАТО, захваченную российскими бойцами в зоне СВО
01 октября 2023, 21:32

Фото: сайт Кремля

Глава Чечни Рамзан Кадыров осмотрел образцы трофейной техники стран НАТО, которые захватили российские бойцы в зоне специальной операции. Об этом Кадыров написал в своем телеграм-канале.
Кадыров отметил, что техника Североатлантического альянса сегодня «сиротливо простаивает на стоянке». Глава Чечни положительно оценил условия несения службы военнослужащих, особенно выделил их дисциплину в тактико-боевых учениях и физических занятиях.

Кадыров добавил, что солдаты ни в чем не испытывают нужды и проводят активные тренировки.

Ранее в прошлый четверг Рамзан Кадыров провел рабочую встречу с Владимиром Путиным. В рамках встречи чеченский лидер рассказал о ситуации на полях СВО.  По его словам, настроение у военных боевое, украинцев каждый день берут в плен, вопросы со связью и техникой всегда решаются оперативно.

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#техника
#тренировки
#солдаты
#кадыров
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Достижения.рф