Маск обвинил Трюдо в попытке уничтожить свободу слова в Канаде

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Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск обвинил премьер-министра Канады Джастина Трюдо в попытке ограничить свободу слова в стране.
Маск высказал свое мнение относительно вступления в силу нового регулирования, касающегося онлайн-платформ, предоставляющих стриминговые сервисы и услуги публикации подкастов в Канаде.
В конце сентября Комиссия по радиовещанию и телекоммуникациям Канады (CRTC) представила новые правила для онлайн-платформ, работающих с стримингом и подкастами. Согласно этим правилам, онлайн-платформы, генерирующие годовой доход свыше 10 миллионов канадских долларов (примерно 7,4 миллиона долларов США), обязаны зарегистрироваться в стране до 28 ноября 2023 года. Эти требования охватывают различные онлайн-сервисы, включая социальные сети.
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«Трюдо пытается уничтожить свободу слова в Канаде. Позорно», - написал Маск в соцсетях.
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Артем Кузьмин