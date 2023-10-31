Маск осудил Зеленского, ослеплённого иллюзией победы над Россией

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Американский бизнесмен Илон Маск призвал президента Украины Владимира Зеленского задуматься о жизнях граждан. Об этом он написал в соцсети X, комментируя публикацию журнала Time, посвящённую украинскому президенту.
«Цветок юности не должен погибнуть напрасно», – написал Маск.
В статье издания Time приводятся слова помощника Зеленского, который заявляет, что украинский президент настолько верит в победу над Россией, что не слушает ничьи советы, когда ему пытаются доказать его очевидный проигрыш.
Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгерегор предупредил Зеленского о том, что Россия в скором времени освободит Одессу и Харьков. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова